विंबलडन: सिनर ने बोर्जेस को हराकर इटैलियन ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड तोड़ा

लंदन, 1 जुलाई (आईएएनएस)। मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर ने विंबलडन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। बुधवार को सेंटर कोर्ट पर पुर्तगाल के नूनो बोर्जेस को 7-6(4), 7-6(2), 6-4 से शिकस्त दी। अब उनका सामना अमेरिकी खिलाड़ी जेन्सन ब्रूक्सबी से होगा। यह सिनर की 95वीं ग्रैंड स्लैम मेन-ड्रॉ जीत थी, जिससे वह किसी इटैलियन खिलाड़ी के सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच जीतने के मामले में निकोला पिएत्रांगेली से आगे निकल गए।

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अपने पहले मैच में मियोमिर केकमैनोविच के खिलाफ पांच सेट तक संघर्ष करने के बाद, वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी ने बुधवार को शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अहम मौकों पर अपना खेल बेहतर किया और जब बोर्जेस 5-4 के स्कोर पर दूसरे सेट के लिए सर्विस कर रहे थे, तब उनकी सर्विस ब्रेक की। यह मुकाबला 2 घंटे 32 मिनट में मैच खत्म हुआ।

24 यानिक सिनर ऑल इंग्लैंड क्लब में इतिहास रचने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य ओपन एरा में विंबलडन खिताब का बचाव करने वाले केवल 10वें पुरुष खिलाड़ी बनना है; उनके प्रतिद्वंद्वी कार्लोस अल्काराज ने दो साल पहले ऐसा किया था।

अपने मुश्किल शुरुआती मैच के उलट, सिनर वर्ल्ड नंबर 48 खिलाड़ी के खिलाफ ज्यादा सहज दिखे। उन्होंने 47 विनर्स और 30 अनफोर्स्ड एरर्स के साथ मैच खत्म किया। हालांकि, तीसरे सेट में खराब सर्विस गेम के कारण उन्होंने बोर्जेस को थोड़ी देर के लिए ब्रेक का मौका दिया, लेकिन सेट की शुरुआत में ही दो बार ब्रेक करके इटैलियन खिलाड़ी ने पहले ही मैच पर पकड़ बना ली थी।

जीत के बाद सिनर ने कहा कि वह अभी भी ग्रास कोर्ट पर अपनी लय तलाश रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विंबलडन से पहले कोई वार्म-अप टूर्नामेंट नहीं खेलने का फैसला किया था। सिनर ने कहा, "खासकर पहले दौर में, मुझे मुकाबलों की कमी महसूस हुई। साथ ही, आज भी कुछ ऐसे पल आए। मुझे उस लय में वापस आने की जरूरत है। अगर हम स्कोरबोर्ड देखें, तो मुकाबला बहुत करीबी था, इसलिए ऐसे मैच, और खासकर अलग-अलग सेट, मुझे बहुत मदद करते हैं।"

मौजूदा चैंपियन का मानना ​​है कि टूर्नामेंट आगे बढ़ने के साथ वे और बेहतर खेल सकते हैं। उन्होंने कहा, "बेशक, हमारा मकसद थोड़ा और बेहतर करना है। कल छुट्टी का दिन है। कल मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि मेरा पहला मैच पांच सेट का और बहुत लंबा था, इसलिए मैं आज से खुश हूं।"

--आईएएनएस

आरएसजी