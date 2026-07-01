विंबलडन: सिएरा को हराकर तीसरे राउंड में पहुंचीं गॉफ

लंदन, 1 जुलाई (आईएएनएस)। विंबलडन 2026 में बुधवार को विमेंस सिंगल्स के दूसरे राउंड में, अमेरिका की सातवीं वरीयता प्राप्त कोको गॉफ ने स्लोआना सिएरा को 6-3, 3-6, 7-6 से हराया। उन्होंने आखिरी सेट के टाई-ब्रेक में लगातार छह अंक हासिल करते हुए सोलाना सिएरा पर कड़ी टक्कर के बाद जीत हासिल की। यह मुकाबला 2 घंटे और 8 मिनट तक चला। इस जीत के साथ गॉफ ने ऑल-इंग्लैंड क्लब में तीसरे राउंड में जगह बनाई।

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अर्जेंटीना की सिएरा ने कोर्ट नंबर-1 पर गॉफ को कड़ी चुनौती देते हुए लगभग उलटफेर कर ही दिया था, लेकिन 22 वर्षीय अमेरिकी खिलाड़ी ने वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया।

सिएरा ने इस सीजन में अब तक गॉफ के खिलाफ दो मैच खेले हैं। हर बार अमेरिकी खिलाड़ी के लिए मुश्किलें बढ़ती गई हैं। दो बार की ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन के खिलाफ खेलने की मुश्किल चुनौती के साथ वह धीरे-धीरे सहज होती गईं, और यह स्कोरलाइन में भी साफतौर पर नजर आया।

जनवरी में यूनाइटेड कप में अपनी पहली मुलाकात में सिर्फ दो गेम जीतने के बाद, सिएरा ने रोम में इंटरनैजियोनाली बीएनएल डी'इटालिया में गॉफ को कड़ी टक्कर दी थी। वहां उन्होंने आखिरी सेट में 3-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन आखिरी सात में से छह गेम हार गईं।

बुधवार का मुकाबला और भी करीबी रहा। आखिरी सेट में 5-3 और उसके बाद निर्णायक टाई-ब्रेक में 7-4 से पिछड़ने के बावजूद, गॉफ ने रोमांचक अंत में लगातार छह अंक अपने नाम करते हुए शानदार जीत हासिल की।

पिछले महीने रोलैंड गैरोस में अनास्तासिया पोटापोवा से तीन कड़े सेटों में हारने के बावजूद, गॉफ का आखिरी सेट में यह शानदार प्रदर्शन बड़े मंचों पर उनके अच्छे रिकॉर्ड को जारी रखता है। अब उनके करियर में ग्रैंड स्लैम के तीन-सेट वाले मुकाबलों का रिकॉर्ड 22-7 का हो गया है।

इससे पहले, वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने अमेरिकी खिलाड़ी मैककार्टनी केसलर की जबरदस्त चुनौती का सामना करते हुए विंबलडन के तीसरे दौर में अपनी जगह पक्की की। उन्होंने दूसरे सेट में 5-2 से पिछड़ने के बाद वापसी की और चार सेट प्वाइंट बचाते हुए 6-1, 7-6(9) से मुश्किल जीत हासिल की।

सबालेंका का अगला मुकाबला पूर्व फ्रेंच ओपन चैंपियन येलेना ओस्टापेंको से होगा, जिन्होंने दिन का सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रोएशिया की एंटोनिया रुजिक को सिर्फ 66 मिनट तक चले मुकाबले में 6-2, 6-0 से हराया था।

--आईएएनएस

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