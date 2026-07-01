विंबलडन: सबालेंका ने केसलर को हराया, तीसरे दौर में ओस्टापेंको से होगा सामना

लंदन, 1 जुलाई (आईएएनएस)। विंबलडन 2026 में बुधवार को वर्ल्ड नंबर 1 आर्यना सबालेंका (बेलारूस) ने अमेरिकी खिलाड़ी मैककार्टनी केसलर को 6-1, 7-6(9) से मात देकर तीसरे दौर में जगह बना ली है। सबालेंका ने दूसरे सेट में 5-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए चार सेट प्वाइंट बचाए।

Read More

सबालेंका का अगला मुकाबला पूर्व फ्रेंच ओपन चैंपियन जेलेना ओस्टापेंको से होगा, जिन्होंने क्रोएशिया की एंटोनिया रुजिक को सिर्फ 66 मिनट तक चले मुकाबले में 6-2, 6-0 से हराया।

लातवियाई खिलाड़ी ने हैरियट डार्ट के खिलाफ अपनी गलतियों से भरी पहली दौर की जीत में 13 डबल फॉल्ट किए थे, लेकिन अगले मुकाबले में शानदार खेल दिखाते हुए 34 विनर्स लगाए और सिर्फ 10 अनफोर्स्ड एरर किए।

दूसरी तरफ, सबालेंका ने सीधे सेटों में जीत हासिल करने पर राहत की सांस ली। पहला सेट हारने के बाद, केसलर ने निडर होकर आक्रामक खेल दिखाते हुए मैच का रुख बदला। पिछले साल नॉटिंघम ग्रास-कोर्ट खिताब जीतने वाली इस अमेरिकी खिलाड़ी ने अक्सर नेट की ओर बढ़कर खेल दिखाया और दूसरे सेट में 15 में से 11 नेट प्वाइंट जीते। वह टॉप-10 खिलाड़ी के खिलाफ अपने करियर की तीसरी और मौजूदा वर्ल्ड नंबर 1 के खिलाफ पहली जीत हासिल करने की कोशिश कर रही थीं।

5-3 के स्कोर पर सेट के लिए सर्विस करते हुए केसलर के पास दो सेट प्वाइंट थे, लेकिन सबालेंका ने अपने सामान्य आक्रामक अंदाज में जवाब देते हुए खुद को मैच में बनाए रखा। इसके बाद एक रोमांचक टाई-ब्रेक हुआ, जिसमें तीसरे प्वाइंट के बाद कोई भी खिलाड़ी दो प्वाइंट की बढ़त नहीं बना सका।

केसलर के पास 7-6 और 8-7 के स्कोर पर दो और सेट प्वाइंट थे, लेकिन सबालेंका ने क्रमशः सर्विस विनर और शानदार फोरहैंड वॉली के साथ उन्हें बचा लिया। हालांकि, केसलर ने दो मैच प्वाइंट बचाए, लेकिन बेलारूसी खिलाड़ी ने आखिरकार दोपहर के अपने 32वें विनर के साथ जीत हासिल की।

तीसरे दौर में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। 'हेड-टू-हेड' रिकॉर्ड में सबालेंका 3-1 से आगे हैं, लेकिन दोनों की पिछली भिड़ंत में ओस्टापेंको ने 2025 के स्टुटगार्ट फाइनल में 6-4, 6-1 से शानदार जीत दर्ज की थी। यह दोनों खिलाड़ियों के बीच ग्रास कोर्ट पर पहली भिड़ंत होगी। ओस्टापेंको के नाम ग्रास कोर्ट पर दो खिताब हैं, जबकि सबालेंका अभी भी इस सतह पर अपने पहले खिताब की तलाश में हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी