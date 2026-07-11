विंबलडन: पैटन-हेलियोवारा ने 'मेंस डबल्स' खिताब के साथ इतिहास रचा

लंदन, 11 जुलाई (आईएएनएस)। विंबलडन 2026 के फाइनल में फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा के साथ मिलकर हेनरी पैटन ने 'मेंस डबल्स' खिताब अपने नाम किया। इस एंग्लो-फिनिश जोड़ी ने शनिवार को लंदन में अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो और क्रोएशिया के मेट पाविक ​​को 7-6(4), 7-6(3) से शिकस्त दी। इसी के साथ पैटन 'ओपन एरा' में 2 विंबलडन मेंस डबल्स टाइटल जीतने वाले पहले ब्रिटिश पुरुष बन गए।

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टॉप सीड पैटन और हेलियोवारा ने इससे पहले साल 2024 में यहां खिताब जीता था और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की ट्रॉफी भी अपने नाम की थी।

हेलियोवारा और पैटन साल 2011 में बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन के बाद एक से अधिक बार विंबलडन खिताब जीतने वाली पहली मेंस डबल्स टीम बन गए। वे ओपन एरा में यह उपलब्धि हासिल करने वाली 11वीं टीम हैं।

ओपन एरा में चार अन्य ब्रिटिश पुरुषों ने विंबलडन जेंटलमैन डबल्स का खिताब जीता है। जोनाथन मैरे (2012 में फ्रेडरिक निल्सन के साथ), नील स्कुपस्की (2023 में वेस्ली कूलहोफ के साथ) और जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपूल, जिन्होंने पिछले साल यहां खिताब जीता था।

दो हफ्तों तक चले इस टूर्नामेंट में, चैंपियंस ने तीन फाइनल-सेट टाई-ब्रेक जीते। उन्होंने दूसरे राउंड में मैक किगर और पैट्रिक थ्रैक को, तीसरे राउंड में एडम पावलासेक और पैट्रिक रिक्ल को और क्वार्टर-फाइनल में आठवीं सीड गुइडो आंद्रेओजी और मैनुअल गुइनार्ड को शिकस्त दी। उन्होंने चैंपियनशिप में अपने नौ टाई-ब्रेक में से आठ जीते।

पैटन ने एड कोर्ट में 'टी' पर एक जबरदस्त ऐस लगाकर बतौर टीम अपनी तीसरी बड़ी ट्रॉफी जीती। इससे पहले वे साल 2024 में विंबलडन और पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी जीत हासिल कर चुके थे। बाएं हाथ के खिलाड़ी पैटन, ओपन एरा में विंबलडन ट्रॉफी एक से ज्यादा बार जीतने वाले पहले ब्रिटिश पुरुष डबल्स खिलाड़ी बन गए हैं।

मैच में किसी भी टीम को कोई ब्रेक प्वाइंट नहीं मिला। हेलियोवारा और पैटन ने दबाव में आए बिना अपने 45 में से 41 फर्स्ट-सर्व प्वाइंट (91 प्रतिशत) जीते।

हेलियोवारा और पैटन अब लेक्सस एटीपी हेड-टू-हेड सीरीज में अरेवालो और पाविक ​​से 6-3 से आगे हैं, जिसमें इस साल का 4-1 का रिकॉर्ड भी शामिल है। अरेवालो ने जेलेना ओस्टापेंको के साथ विंबलडन मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता था।

--आईएएनएस

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