फीफा वर्ल्ड कप: क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड से सामना, खिताबी दौड़ में बने रहना गत चैंपियन अर्जेंटीना का लक्ष्य

कैनसस सिटी, 11 जुलाई (आईएएनएस)। 'फीफा वर्ल्ड कप 2026' के अंतिम क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। यह मुकाबला कैनसस सिटी स्टेडियम में रविवार सुबह 6.30 बजे (भारतीय समय के अनुसार) से खेला जाएगा।

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मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इस अहम मैच को जीतकर लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमी-फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेगा। अर्जेंटीना ने 'ग्रुप-जे' में लगातार तीन जीत हासिल की थीं, जिसमें लियोनेल मेसी के छह गोल शामिल थे। मेसी ने नॉकआउट दौर में भी दो और गोल किए, जिसमें मिस्र के खिलाफ 'राउंड ऑफ 16' में बराबरी का अहम गोल भी शामिल है। मेसी इस वर्ल्ड कप में अब तक 8 गोल कर चुके हैं। वह फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक 21 गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। फैंस को उम्मीद है कि मेसी अपने इस रिकॉर्ड को और बेहतर करेंगे।

हालांकि, मिस्र और काबो वर्डे दोनों के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए लियोनेल स्कालोनी की मौजूदा चैंपियन टीम को जबरदस्त दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ी। राउंड ऑफ 32 में पहली बार खेल रही टीम को हराने के लिए अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा-टाइम में 'ओन-गोल' से मिली जीत का सहारा लेना पड़ा। इसके बाद नॉर्थ अफ्रीकी टीम के खिलाफ एक और कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें चैंपियन टीम ने देर से तीन गोल करके किसी तरह मिस्र को हराया।

दूसरी तरफ, स्विट्जरलैंड की टीम ने अब तक चुपचाप अपना लक्ष्य हासिल किया है। मुरात याकिन की टीम ने न सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप 1954 के बाद पहली बार क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाई, बल्कि वे मिडवेस्ट में लगातार दो नॉकआउट जीत हासिल करके आए हैं, जो किसी ग्लोबल टूर्नामेंट में पहली बार हुआ है। अल्पाइन टीम ने 'राउंड ऑफ 32' में अल्जीरिया को 2-0 से हराया था। इसके बाद, 'राउंड ऑफ 16' में मैच बराबरी पर छूटने के बाद पेनाल्टी शूटआउट में कोलंबिया को मात दी थी।

अर्जेंटीना की टीम:

गोलकीपर: एमिलियानो मार्टिनेज, गेरोनिमो रूली, जुआन मुसो।

डिफेंडर: नाहुएल मोलिना, गोंजालो मोंटिएल, क्रिस्टियन रोमेरो, लियोनार्डो बालेरडी, निकोलस ओटामेंडी, लिसेंड्रो मार्टिनेज, निकोलस टैग्लियाफिको, फैसुंडो मदीना।

मिडफील्डर: लिएंड्रो पेरेडेस, एलेक्सिस मैक एलिस्टर, रोड्रिगो डी पॉल, जियोवानी लो सेल्सो, एक्सक्विएल पलासियोस, एंजो फर्नांडीज, वैलेन्टिन बारको।

फॉरवर्ड: लियोनेल मेसी, जूलियन अल्वारेज, लाउ तारो मार्टिनेज, थियागो अल्माडा, निकोलस पाज, निकोलस गोंजालेज, गिउलिआनो शिमोन, जोस मैनुअल लोपेज।

स्विट्जरलैंड की टीम:

गोलकीपर: ग्रेगोर कोबेल, यवोन म्वोगो, जोनास ओमलिन।

डिफेंडर: मैनुअल अकांजी, निको एल्वेडी, रिकार्डो रोड्रिग्ज, सिल्वान विडमर, सेड्रिक जेसिगर, एरे कोमर्ट, उलिसेस गार्सिया, लुकास ब्लोंडेल, बेकिर ओमेराजिक।

मिडफील्डर: ग्रैनिट जाका, डेनिस जकारिया, रेमो फ्रायुलर, अर्डन जशारी, विंसेंट सिएरो, मिशेल एबिशर, फैबियन राइडर, डैन एनडोये, रूबेन वर्गास, रेनाटो स्टीफन, फिलिप उग्रनिक।

फॉरवर्ड: ब्रील एम्बोलो, जेकी अमदौनी, नूह ओकाफोर, जोएल मोंटेइरो, क्वाड्वो दुआ, अल्बियन हजदारी।

--आईएएनएस

आरएसजी