विंबलडन: माया जॉइंट ने संयम रखते हुए सेरेना की वापसी की कोशिश को किया नाकाम

लंदन, 1 जुलाई (आईएएनएस)। माया जॉइंट ने अपने युवा करियर का सबसे बड़ा मैच खेला और जीता। उन्होंने सेंटर कोर्ट पर हुए रोमांचक मुकाबले में दिग्गज सेरेना विलियम्स की विंबलडन सिंगल्स में वापसी का सफर खत्म कर दिया।
कभी विंबलडन नहीं जीतने वाली जॉइंट जनवरी से लगातार 11 टूर लेवल मैच हारने के बाद इस चैंपियनशिप में उतरी थीं और उन्होंने सात बार की चैंपियन को 6-3, 6-7(6), 6-3 से हराया। अब उनका मुकाबला एलेक्जेंड्रा एला से होगा।
सेरेना ने दूसरे सेट के टाई-ब्रेक में पहला मैच पॉइंट बचाया और फिर निर्णायक सेट में एक ब्रेक से बढ़त बनाई। उन्होंने शानदार खेल दिखाया लेकिन जॉइंट के हौसले को नहीं तोड़ पाईं। 20 साल की ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने सेरेना की ताकत का डटकर सामना किया और उनकी मशहूर सर्विस को पांच बार तोड़ा और आखिरकार उन्हें हरा दिया। उन्होंने 10 ऐस भी लगाए।
44 साल की उम्र में सेरेना 2004 में 47 साल की मार्टिना नवरातिलोवा के बाद ओपन एरा में विंबलडन महिला सिंगल्स में खेलने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला थीं।
जॉइंट ने कोर्ट पर दिए इंटरव्यू में कहा, "मुझे नहीं पता क्या हुआ। मेरे पैर नहीं चल रहे थे। मुझे सच में नहीं पता कि मैच में मुझे इतनी अच्छी शुरुआत कैसे मिली। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है। वह एक लेजेंड हैं और इस कोर्ट पर कई बड़े नाम खेल चुके हैं। मैं बचपन से ही इस पल का सपना देख रही थी, इसलिए यह बहुत ही अद्भुत अनुभव था।"
उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल काम कोर्ट पर उतरकर उनके खिलाफ मैच खेलना था। शुरुआत में घबराहट हो रही थी। मैच खत्म करने की कोशिश के दौरान, मुझे लगता है कि उन्होंने निश्चित रूप से अपना खेल बेहतर किया। उन्होंने बहुत अच्छा टेनिस खेला।"
23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना ने आखिरी बार 1,397 दिन पहले 2022 में अमेरिका ओपन में ऑस्ट्रेलिया की अजला टोमलजानोविच के खिलाफ सिंगल्स मैच खेला था। जॉइंट से चौंकाने वाली हार के बाद वह ऑल इंग्लैंड क्लब में ही रहेंगी और अपनी बहन वीनस के साथ डबल्स मैच खेलेंगी।
मैच के बाद सेरेना ने पत्रकारों से बात नहीं की लेकिन एक बयान जारी किया जो मीडिया को दिया गया। "विंबलडन में वापसी करना वाकई बहुत अच्छा रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां आ पाऊंगी। माहौल शानदार था। कोर्ट पर उतरना अद्भुत था। मैंने निश्चित रूप से इसका आनंद लिया, इसे याद किया और इस पल का सबसे अधिक मजा लिया।"
--आईएएनएस
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