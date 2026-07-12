विंबलडन फाइनल देखने पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, बताया कौन हैं फेवरेट?

लंदन, 12 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के 15 वर्षीय स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने रविवार को विंबलडन का अपना पहला दौरा किया। इस दौरान उनके साथ अभिषेक शर्मा और युवराज सिंह भी थे। इस दौरान वैभव ने बताया कि वह सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के बहुत बड़े फैन हैं।

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'जियोस्टार' से बात करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने उन टेनिस खिलाड़ियों के बारे में बताया जिन्हें वह सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वैभव ने कहा, "मैं पिछले 4-5 वर्षों से टेनिस को फॉलो कर रहा हूं। मैं नडाल और जोकोविच को बहुत देखता था। अब मैं जोकोविच का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन ये दोनों ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें मैंने हमेशा करीब से फॉलो किया है।"

रविवार को पुरुष एकल के फाइनल में इटली के जानिक सि‍नर जर्मनी के एलेक्‍जेंडर ज्‍वेरेव के साथ खिताबी मैच खेल रहे हैं। वैभव ने कहा, "मौजूदा पीढ़ी के टेनिस खिलाड़ियों में मुझे कार्लोस अल्काराज बहुत पसंद हैं, लेकिन वह इस साल नहीं खेल रहे हैं। जब मैंने टूर्नामेंट फॉलो किया, तो मैं जानिक सिनर के दबदबे से बहुत प्रभावित हुआ। इसलिए उम्मीद है कि आज वह फाइनल जीतेंगे।"

जब वैभव से पूछा गया कि वह डबल्स टेनिस पार्टनर के तौर पर वह किसे चुनेंगे, तो उन्होंने अभिषेक शर्मा का नाम लेते हुए कहा, "मैं अभिषेक भैया को चुनूंगा। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मेरे ओपनिंग पार्टनर हैं। मुझे उनके साथ बैटिंग करने में बहुत मजा आता है, इसलिए मैं उन्हें ही अपने डबल्स टेनिस पार्टनर के तौर पर भी चुनूंगा।"

वहीं, अभिषेक शर्मा ने विंबलडन 2026 फाइनल देखने का अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, "असल में विंबलडन आना मेरे सपनों में से एक था। फाइनल वाले दिन यहां होना इसे और भी खास बनाता है। मैं बस मैच का लुत्फ उठाने वाला हूं। मैं हमेशा से राफेल नडाल को अपना आदर्श मानता रहा हूं। उनकी काम करने की लगन, उनका रवैया और जिस तरह से उन्होंने इतने वर्षों तक इस खेल पर दबदबा बनाए रखा– वह निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूं।"

अल्काराज और सिनर को लेकर अभिषेक ने कहा, "मैं मौजूदा पीढ़ी के स्टार्स में अल्काराज और सिनर को बहुत पसंद करता हूं, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह से वे अभी खेल रहे हैं, वे इस खेल पर छाए हुए हैं। मैं भी क्रिकेट में बिल्कुल यही करना चाहता हूं। उन्हें खेलते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है और यह मुझ जैसे युवा क्रिकेटर्स को प्रेरित करता है। मुझे लगता है कि यह सभी खेलों के युवाओं को प्रेरित करता है। यही चीज हमें यहां खींचकर लाती है।"

--आईएएनएस

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