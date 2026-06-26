विंबलडन 2026: विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी?

नई दिल्ली, 26 जून (आईएएनएस)। विंबलडन 2026 की शुरुआत 29 जून से हो रही है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हर पुरुष और महिला खिलाड़ी का सपना खिताब जीतना होता है। विजेता को पुरस्कार स्वरुप बड़ी राशि मिलती है। उपविजेता रहने वाले खिलाड़ी भी पुरस्कार के रूप में मोटी रकम हासिल करते हैं। आइए जानते हैं कि विंबलडन 2026 में विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिलेगी?

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विंबलडन चार प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक है। टूर्नामेंट एकल (महिला और पुरुष), डबल (महिला और पुरुष), और मिश्रित (महिला और पुरुष एक साथ) के प्रारूप में आयोजित होता है। विंबलडन की पुरस्कार राशि पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत बढ़ाई गई है। विंबलडन 2026 की कुल पुरस्कार राशि 64.2 मिलियन पाउंड है।

महिला और पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों में प्रत्येक को पुरस्कार राशि के रूप में 3.6 मिलियन पाउंड दिया जाएगा। भारतीय रुपये में यह राशि करीब 46 करोड़ रुपए है। वहीं, महिला और पुरुष एकल वर्ग के उपविजेताओं को पुरस्कार राशि के रूप में 1.8 मिलियन पाउंड दिया जाएगा। यह राशि भारतीय रुपये में करीब 23 करोड़ के बराबर है।

विंबलडन 2026 में महिला और पुरुषों की डबल स्पर्धा के विजेताओं को प्रति जोड़ी 760,000 पाउंड की राशि मिलेगी। भारतीय रुपये में यह राशि लगभग 8.3 करोड़ है। यह राशि 2025 की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। डबल स्पर्धा के उपविजेताओं को 380,000 पाउंड, यानी भारतीय रुपये में करीब 4.1 करोड़, मिलेंगे।

मिश्रित डबल्स के विजेताओं को विंबलडन 2026 में पुरस्कार राशि के रूप में 148,000 पाउंड मिलेंगे। वहीं उपविजेताओं को 74,000 पाउंड मिलेंगे।

इसके अलावा हर वर्ग में प्रथम चरण से लेकर सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि तय है।

विंबलडन का मुनाफा जमीनी स्तर के टेनिस को भी समर्थन देता है। पुरस्कार राशि बढ़ाना एक संतुलनकारी कार्य है क्योंकि विंबलडन से होने वाले किसी भी वितरण योग्य वित्तीय अधिशेष का 90 प्रतिशत लॉन टेनिस एसोसिएशन (एलटीए) को जाता है, जो ब्रिटेन में टेनिस और पैडल के लिए शासी निकाय है।

एलटीए खेल में भागीदारी बढ़ाने, कोर्ट का नवीनीकरण करने, कुलीन खिलाड़ियों के विकास का समर्थन करने और विंबलडन की तैयारी के लिए घास के कोर्ट पर टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए काम करता है।

--आईएएनएस

पीएके