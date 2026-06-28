विंबलडन 2026: खिताब का बचाव करने उतरेंगे सिनर, वापसी के साथ सेरेना टूर्नामेंट में लगाएंगी चार चांद

लंदन, 28 जून (आईएएनएस)। ग्रास-कोर्ट सीजन अपने सबसे बड़े पड़ाव पर पहुंच गया है। सोमवार को ऑल इंग्लैंड क्लब में विंबलडन 2026 की शुरुआत होगी। लंदन में होने वाले इस रोमांचक टूर्नामेंट में जाने-माने चैंपियन, उभरते हुए सितारे और कुछ दिग्गज खिलाड़ी एक साथ नजर आएंगे।
वर्ल्ड नंबर-1 जानिक सिनर मौजूदा चैंपियन होने के दबाव के साथ टूर्नामेंट में उतर रहे हैं। इटली के इस खिलाड़ी ने पिछले साल फाइनल में कार्लोस अल्काराज को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता था। अल्काराज कलाई की चोट के कारण बाहर हैं। ऐसे में सिनर के पास पुरुषों के टेनिस में अपनी शीर्ष स्थिति को और मजबूत करने का शानदार मौका है। फ्रेंच ओपन में जल्दी बाहर होने के बाद, सिनर यहां अपना पांचवां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने और अपने टाइटल का सफलतापूर्वक बचाव करने के इरादे से आए हैं।
हालांकि, पुरुषों का ड्रॉ आसान नहीं है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव फ्रेंच ओपन की ट्रॉफी जीतने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज हैं, जबकि नोवाक जोकोविच एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के इरादे से एलडब्ल्यू19 (विंबलडन) लौट रहे हैं।
7 बार के विंबलडन चैंपियन रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाते हुए अपना 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की कोशिश करेंगे। 39 साल के होने के बावजूद, ग्रास कोर्ट पर वे अब भी एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। टेलर फ्रिट्ज, बेन शेल्टन, फ्लेवियो कोबोली और एलेक्स डी मिनौर जैसे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को और भी दिलचस्प बना रहे हैं।
वहीं महिलाओं के वर्ग में, आर्यना सबालेंका टॉप सीड के तौर पर ड्रॉ में सबसे आगे हैं और अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने की कोशिश करेंगी। साल 2022 की चैंपियन एलेना रयबाकिना ग्रास कोर्ट के अनुकूल खेल के साथ उतरी हैं, जबकि मौजूदा चैंपियन इगा स्वियातेक पिछले साल की जीत को दोहराने की कोशिश करेंगी।
फ्रेंच ओपन की विजेता मीरा एंड्रीवा, कोको गॉफ, अमांडा अनिसिमोवा और पूर्व चैंपियन मार्केटा वोंद्रोसोवा और बारबोरा क्रेजिकोवा की मौजूदगी में अनुभवी विजेताओं और उभरते हुए दावेदारों का एक शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा।
फिर भी, सबसे बड़ी चर्चा सेरेना विलियम्स को लेकर हो सकती है। 44 वर्षीय खिलाड़ी ने सिंगल्स टूर्नामेंट के लिए वाइल्डकार्ड स्वीकार कर लिया है, जो डबल्स ड्रॉ में अपनी बहन वीनस विलियम्स के साथ फिर से जोड़ी बनाएंगी।
ब्रिटिश उम्मीदें जैक ड्रेपर, एम्मा रादुकानू और कैमरन नॉरी पर टिकी हैं। अगर कोई घरेलू खिलाड़ी टूर्नामेंट में आगे तक जाता है तो ऑल इंग्लैंड क्लब में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलेगा, हालांकि ड्रॉ ब्रिटिश खिलाड़ियों के लिए बहुत अनुकूल नहीं रहे हैं। भारतीय फैंस की नजरें डबल्स मुकाबले पर होंगी, जहां युकी भांबरी माइकल वीनस के साथ और श्रीराम बालाजी मार्सेलो डेमोलिनर के साथ जोड़ी बना रहे हैं।
--आईएएनएस
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