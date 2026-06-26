विंबलडन 2026: जोकोविच और सिनर एक ही हाफ में; सेरेना होंगी मुख्य आकर्षण

लंदन, 26 जून (आईएएनएस)। विंबलडन 2026 की शुरुआत 29 जून से होने जा रही है, जिससे पहले शुक्रवार को ड्रॉ की घोषणा हुई। सात बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच और मौजूदा चैंपियन जानिक सिनर को मेंस सिंगल्स ड्रॉ के एक ही हाफ में रखा गया है। वहीं, विमेंस ड्रॉ में सेरेना विलियम्स की ग्रैंड स्लैम वापसी और इगा स्वियातेक के साथ संभावित तीसरे दौर का मुकाबला मुख्य आकर्षण होगा।

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जोकोविच रिकॉर्ड आठवां विंबलडन खिताब जीतने की कोशिश करेंगे। वह चीन के वू यिबिंग के खिलाफ मुकाबले के साथ अपना अभियान शुरू करेंगे। उम्मीद है कि दूसरे दौर में उनका सामना स्टेफानोस सितसिपास या ह्यूगो गैस्टन से होगा।

इसके बाद तीसरे दौर में सर्बियाई खिलाड़ी का सामना आर्थर रिंडरकनेच से हो सकता है, और फिर चौथे दौर में उनके सामने आंद्रे रुबलेव या ब्राजील के युवा खिलाड़ी जोआओ फोंसेका हो सकते हैं। क्वार्टर फाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे से भिड़ने की संभावना है।

वर्ल्ड नंबर-1 और मौजूदा चैंपियन जानिक सिनर अपने टूर्नामेंट की शुरुआत सर्बिया के मियोमिर केकमनोविच के खिलाफ करेंगे। उम्मीद है कि दूसरे दौर में उनका सामना नूनो बोर्गेस या ट्रिस्टन बॉयर से होगा। इसके बाद तीसरे दौर में इतालवी खिलाड़ी का सामना पेरू के इग्नासियो बुसे से हो सकता है, और फिर चौथे दौर में उनके सामने स्पेन के राफेल जोदार या साथी इतालवी लुसियानो डार्डेरी हो सकते हैं।

अगर दोनों खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, तो सिनर और जोकोविच के बीच एक जबरदस्त सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिल सकता है; वहीं पूर्व यूएस ओपन चैंपियन डेनिल मेदवेदेव के रूसी खिलाड़ी के क्वार्टर फाइनल प्रतिद्वंद्वी होने की संभावना है। मेदवेदेव अपने टूर्नामेंट की शुरुआत साल 2017 के फाइनलिस्ट मारिन सिलिच के खिलाफ करेंगे।

मेंस ड्रॉ के दूसरे हाफ में, फ्रेंच ओपन चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव बेल्जियम के अलेक्जेंडर ब्लॉकक्स के खिलाफ शुरुआत करेंगे। जर्मन खिलाड़ी का तीसरे दौर में माटेओ अर्नाल्डी और चौथे दौर में जिरी लेहेका या फ्रांसिस्को सेरुंडोलो से मुकाबला होने की उम्मीद है, जिसके बाद छठे वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज के साथ क्वार्टर फाइनल मैच हो सकता है।

हालांकि, छठे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को शुरुआती दौर में सबसे कठिन ड्रॉ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनका मुकाबला ब्रिटेन के जैक ड्रेपर से होगा, जो इस सप्ताह ईस्टबोर्न में एटीपी टूर पर वापसी कर रहे हैं।

विमेंस ड्रॉ में, सेरेना विलियम्स 2022 यूएस ओपन के बाद पहली बार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स में वापसी कर रही हैं, जिन्हें वाइल्डकार्ड मिला है। 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की उभरती खिलाड़ी माया जेंटचेन से होगा, जिन्होंने साल 2025 में मोरक्को और ईस्टबोर्न में डब्ल्यूटीए खिताब जीते हैं।

अगर विलियम्स आगे बढ़ती हैं, तो तीसरे राउंड में मौजूदा चैंपियन इगा स्वियातेक के साथ उनका रोमांचक मुकाबला हो सकता है; अनुमान के मुताबिक, दूसरे राउंड में उनका सामना फिलीपींस की एलेक्जेंड्रा एला से होगा।

स्वियातेक अमेरिकी टेलर टाउनसेंड के खिलाफ मुकाबले के साथ अपना अभियान शुरू करेंगी, जबकि वर्ल्ड नंबर-1 आर्यना सबालेंका का मुकाबला क्वालीफायर थियोडोरा कोस्तोविच से होगा, और दूसरी सीड एलेना रयबाकिना फ्रांस की लोइस बोइसन का सामना करेंगी। चौथी सीड जेसिका पेगुला का मुकाबला चेक क्वालीफायर डार्या विडमानोवा से होगा।

ड्रॉ में घरेलू पसंदीदा एम्मा रादुकानू भी शामिल हैं, जो विंबलडन में अपने खिताब का बचाव एंटोनिया रुजिक के खिलाफ शुरू करेंगी। नाओमी ओसाका का सामना एल्सा जैकमो से होगा, जबकि कोको गॉफ के सामने तमारा कोरपाच होंगी। मीरा एंड्रीवा का सामना मैग्डा लिनेट से होगा।

अनुमानित विमेंस क्वार्टर-फाइनल में सबालेंका बनाम एंड्रीवा, पेगुला बनाम गॉफ, स्वियातेक बनाम एलिना स्वितोलिना, और रयबाकिना बनाम अमांडा अनिसिमोवा मैच देखने को मिल सकता है।

--आईएएनएस

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