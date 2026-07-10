विंबलडन 2026: अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में जगह बनाई

लंदन, 10 जुलाई (आईएएनएस)। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने विंबलडन 2026 के पुरुष एकल के फाइनल में जगह बना ली है। शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल में मुकाबले में ज्वेरेव ने आर्थर फेरी को 7-6(0), 6-2, 6-4 से हराकर पहली बार विंबलडन के फाइनल में जगह बनाई।

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ज्वेरेव ने सेंटर कोर्ट पर शानदार प्रदर्शन किया और 23 साल के फेरी को उनके अपने दर्शकों के सामने हराया। इस जीत से ग्रैंड स्लैम में उनकी जीत का सिलसिला 13 मैचों तक पहुंच गया है। हाल ही में फ्रेंच ओपन जीतने वाले ज्वेरेव अपने पहले विंबलडन खिताब से सिर्फ एक जीत दूर हैं।

ब्रिटिश फेरी ने मैच की शुरुआत में ज्वेरेव के साथ तालमेल बनाए रखा, पहले सेट में शुरुआती ब्रेक की कमी को पूरा किया, और अपनी गति और शॉट-मेकिंग से सेंटर कोर्ट को प्रभावित किया और फिर टाई-ब्रेक के लिए मजबूर किया। हालांकि, ज्वेरेव ने बाद में पूरा नियंत्रण कर लिया, और फेरी की गलतियां बढ़ने पर वह ब्रेकर पर 7-0 से हावी हो गए।

ज्वेरेव ने दूसरे सेट में अपनी तेजी बढ़ाई, अपनी पहली सर्व से हावी रहे और बिना किसी ब्रेक पॉइंट का सामना किए 12 विनर मारे। उन्होंने जीत के एक सेट के करीब आने के लिए फेरी को दो बार ब्रेक किया, फिर तीसरे सेट के बीच में एक अहम झटका दिया। उन्होंने कई दमदार ग्राउंडस्ट्रोक लगाए, एक अहम ब्रेक हासिल किया और मैच दो घंटे 14 मिनट में खत्म कर दिया।

मैच के बाद ज्वेरेव ने कहा, "यह कमाल का है। यह ग्रैंड स्लैम हमेशा से ऐसा रहा है जिसमें मुझे सच में बहुत मुश्किल हुई है। अब मैं विंबलडन के फाइनल में हूं। मैं बहुत खुश हूं। मुझे टीम और इसमें शामिल सभी लोगों पर गर्व है। रविवार को हमारा एक मैच बाकी है।"

इस जीत के साथ ज्वेरेव विंबलडन फाइनल में पहुंचने वाले सिर्फ तीसरे जर्मन खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले तीन बार के चैंपियन बोरिस बेकर और 1991 के विजेता माइकल स्टिच हैं। यह ग्रास-कोर्ट मेजर में उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन है, क्योंकि इस साल से पहले वह कभी चौथे राउंड से आगे नहीं बढ़ पाए थे।

29 साल के ज्वेरेव ने अपने विंबलडन 2026 के सफर में सिर्फ दो सेट गंवाए हैं। रविवार के फाइनल मुकाबले में उनका सामना गत चैंपियन जैनिक सिनर या सात बार के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच से होगा।

--आईएएनएस

पीएके