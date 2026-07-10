ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: किंग चार्ल्स, क्वीन कैमिला आधिकारिक उद्घाटन करेंगे

नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएएनएस)। ग्लासगो में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला शामिल होंगे। दोनों 23 जुलाई 2026 को ग्लासगो के प्रतिष्ठित 'द हाइड्रो' में आयोजित समारोह में आधिकारिक तौर पर खेलों के उद्घाटन की घोषणा करेंगे।

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उद्घाटन समारोह में कॉमनवेल्थ के 74 देशों और क्षेत्रों से आए 3,000 से अधिक एथलीट, अधिकारी, स्वयंसेवक और खेल प्रेमी मौजूद रहेंगे। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाले इन खेलों में 10 खेलों की 215 स्वर्ण पदक स्पर्धाओं में मुकाबले होंगे।

समारोह का सबसे खास क्षण वह होगा जब किंग चार्ल्स तृतीय किंग्स बैटन के भीतर रखा अपना विशेष संदेश पढ़ेंगे। यह संदेश उन्होंने 10 मार्च 2025 को बकिंघम पैलेस में आयोजित कॉमनवेल्थ डे समारोह के दौरान बैटन में रखा था। उसी दिन ब्रिटेन के महान साइकिलिस्ट सर क्रिस होय पहले बैटन धारक बने थे और यहीं से किंग्स बैटन रिले की शुरुआत हुई थी। इस संदेश के पढ़े जाने के साथ ही ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का औपचारिक उद्घाटन होगा।

ग्लासगो दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले शहर ने 2014 में सफलतापूर्वक खेलों का आयोजन किया था। हालांकि इस बार आयोजन अपेक्षाकृत छोटा होगा। सभी प्रतियोगिताएं शहर के केवल चार मौजूदा खेल परिसरों में आयोजित की जाएंगी, जो आठ मील के दायरे में स्थित हैं। आयोजकों का लक्ष्य कम खर्च और पर्यावरण के अनुकूल गेम्स आयोजित करना है।

पिछले लगभग 500 दिनों में किंग्स बैटन रिले ने सभी 74 कॉमनवेल्थ देशों और क्षेत्रों की यात्रा की है, जिससे यह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास की सबसे लंबी बैटन रिले बन गई। हर देश ने अपनी संस्कृति और पहचान को दर्शाते हुए बैटन को विशेष रूप से सजाया और डिजाइन किया। पहली बार सभी 74 बैटन ग्लासगो में एक साथ प्रदर्शित किए जाएंगे। स्कॉटलैंड का बैटन स्थानीय रूप से मजबूत लकड़ी से हाथ से हस्तनिर्मित है, जिसे उद्घाटन समारोह में किंग चार्ल्स को सौंपा जाएगा।

किंग्स बैटन रिले केवल खेलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने कॉमनवेल्थ क्लीन ओशन प्लास्टिक अभियान को भी बढ़ावा दिया। रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी के सहयोग से चलाए गए इस अभियान के तहत विभिन्न देशों में समुद्री तटों की सफाई और प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति जागरूकता अभियान चलाए गए। इसका उद्देश्य समुद्रों में प्लास्टिक के लाखों टुकड़ों को जाने से रोकना था।

ब्रिटेन के सबसे सफल ओलंपियनों में शामिल सर क्रिस होय ने कहा कि किंग और क्वीन के साथ उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि घरेलू मैदान पर होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स हमेशा विशेष होते हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि ग्लासगो एक बार फिर शानदार मेजबान साबित होगा।

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अध्यक्ष डॉ. डोनाल्ड रुकारे ने कहा कि किंग चार्ल्स के शासनकाल के पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्घाटन पूरे खेल आंदोलन के लिए ऐतिहासिक अवसर होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह आयोजन विश्वस्तरीय खेल, मित्रता और कॉमनवेल्थ देशों के बीच एकता का उत्सव बनेगा।

वहीं ग्लासगो 2026 आयोजन समिति के चेयरमैन जॉर्ज ब्लैक ने कहा कि उद्घाटन समारोह को पूरी तरह ग्लासगो की संस्कृति, रचनात्मकता और मेहमाननवाजी के अनुरूप तैयार किया गया है। उनका मानना है कि यह समारोह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में सबसे यादगार उद्घाटन समारोहों में से एक होगा। समारोह के दौरान किंग चार्ल्स, क्वीन कैमिला और सर क्रिस होय के विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी बाद में जारी की जाएगी।

--आईएएनएस

पीएके