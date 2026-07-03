विंबलडन: 19 वर्षीय राफेल जोडार ने बनाई तीसरे राउंड में जगह, पाब्लो कैरेनो को पांच सेट तक चले मुकाबले में हराया

लंदन, 3 जुलाई (आईएएनएस)। स्पेन के 19 वर्षीय युवा टेनिस खिलाड़ी राफेल जोडार ने विंबलडन 2026 के तीसरे राउंड में जगह बना ली है। एक सेट से पिछड़ने के बाद राफेल ने बेहतरीन वापसी करते हुए अपने ही देश के अनुभवी खिलाड़ी पाब्लो कैरेनो बुस्टा को पांच सेटों के रोमांचक मुकाबले में 3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4 से हराया।

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यह मुकाबला बुधवार शाम शुरू हुआ था, लेकिन अंधेरा होने के कारण मैच को बीच में रोकना पड़ा था। उस समय कैरेनो बुस्टा दो सेट जीत चुके थे, जबकि जोडार चौथे सेट में 2-1 से आगे थे। गुरुवार को मैच दोबारा शुरू हुआ और जोडार ने शानदार खेल दिखाते हुए तीन घंटे 43 मिनट तक चले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की।

चौथा सेट जीतकर मैच को दो-दो सेट की बराबरी पर लाने के बाद जोडार ने निर्णायक पांचवें सेट की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। उन्होंने पहले ही गेम में 0-40 की बढ़त बनाकर तीन ब्रेक प्वाइंट हासिल किए, लेकिन कैरेनो बुस्टा ने उन तीन ब्रेक प्वाइंट को रोककर गेम अपने नाम कर लिया। इसके बावजूद जोडार ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अगले चार गेम अपने नाम किए और आखिरकार मैच जीतकर तीसरे दौर में प्रवेश किया।

यह लगातार दूसरा ग्रैंड स्लैम है, जिसमें जोडार ने कैरेनो बुस्टा के खिलाफ पांच-सेट के मुकाबले में जीत हासिल की है। इससे पहले, इसी साल फ्रेंच ओपन में भी उन्होंने दो सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए कैरेनो बुस्टा को हराया था। उस जीत के दम पर वह अपने करियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे।

विंबलडन में जोडार का अनुभव अभी बहुत कम है। इससे पहले, वह 2024 में जूनियर वर्ग के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। इस बार उन्होंने पहली बार पेशेवर खिलाड़ी के रूप में विंबलडन खेलते हुए लगातार दो मैच जीते हैं। खास बात यह है कि यह उनके करियर के पहले टूर-स्तर के घास कोर्ट मुकाबले भी हैं। इस उपलब्धि के साथ वह ओपन एरा में विंबलडन पुरुष एकल के तीसरे दौर में पहुंचने वाले केवल तीसरे स्पेनिश किशोर खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि राफेल नडाल और कार्लोस अल्काराज ने हासिल की थी।

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोडार ने कहा कि घास के कोर्ट पर खेलना उनके लिए नई चुनौती है। उन्होंने बताया कि क्ले कोर्ट पर खेलने का अनुभव बचपन से रहा है, लेकिन घास पर यह उनका पहला सीजन है। इसी वजह से उन्हें हर दिन नई चीजें सीखनी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि विंबलडन शुरू होने से पहले उन्हें यहां एक सप्ताह अच्छी तैयारी का मौका मिला, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। उनका लक्ष्य हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है।

पिछले एक साल में जोडार ने विश्व रैंकिंग में भी बड़ी छलांग लगाई है। एक साल पहले वह एटीपी रैंकिंग में 554वें स्थान पर थे, लेकिन लगातार शानदार प्रदर्शन की बदौलत अब लाइव रैंकिंग में 25वें स्थान तक पहुंच गए हैं। अब तीसरे दौर में उनका सामना जापान के क्वालिफायर शिंटारो मोचिजुकी से होगा। इस मुकाबले का विजेता चौथे दौर में मौजूदा चैंपियन जैनिक सिनर या अमेरिका के जेनसन ब्रूक्सबी से भिड़ेगा।

--आईएएनएस

एसएम/एएस