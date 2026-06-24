वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड दौरे के दौरान अलग ड्रेसिंग रूम मिलेगा

लंदन, 24 जून (आईएएनएस)। अपनी करिश्माई और विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को हैरान करने वाले 15 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भारत की इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 टी20 मैचों की सीरीज के दौरान अलग ड्रेसिंग रूम दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा के जरूरी नियमों का पालन करना है।

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सूर्यवंशी के लिए यह प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) दोनों द्वारा तय की गई अंडर-16 सुरक्षा की सख्त दिशा-निर्देश के मुताबिक है।

नियमों के मुताबिक, सूर्यवंशी को तकनीकी टीम मीटिंग, रणनीति पर चर्चा और मैच के दिन बातचीत के लिए मुख्य भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में जाने की इजाजत है। वह सभी पांच टी20 मैचों के वेन्यू पर अपने कपड़े बदलने के लिए अलग ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल करेंगे।

ईसीबी के हवाले से कहा गया, "क्रिकेट रेगुलेटर भारतीय टीम के टीम लायजन ऑफिसर के संपर्क में है ताकि खिलाड़ी के यूके में रहने के दौरान उसकी जरूरतों और उम्मीदों पर चर्चा की जा सके।”

सूर्यवंशी के माता-पिता पूरे यूके दौरे पर उनके साथ रहेंगे। वे टीम के आधिकारिक होटलों में रहेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने पहले कहा था कि वह वैभव के माता-पिता की यात्रा और रहने का खर्च पूरी तरह से स्पॉन्सर करेंगे।

ईसीबी ने आगे कहा, "हमारी समझ से खिलाड़ी के माता-पिता हर समय उसके साथ करेंगे। वे उसी होटल में रुक रहे हैं, जो आम प्रोटोकॉल से बाहर है, लेकिन इस बार उसकी उम्र की वजह से ऐसा करने पर सहमति बनी। इस अतिरिक्त कदम से हमें और भरोसा होता है कि उसके परिवार के सदस्य हैं जो उसे अतिरिक्त सहायता और देखभाल दे सकते हैं।"

आयरलैंड के खिलाफ भारत के 2 टी20 मैचों की सीरीज के दौरान भी ऐसी ही पाबंदियां लागू होंगी या नहीं, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। यूरोपियन फुटबॉल में ऐसे अलग प्रोटोकॉल आम हैं, जहां आर्सेनल के मैक्स डाउमैन जैसे कम उम्र के एथलीट को 16 साल का होने तक अलग चेंजिंग रूम का इस्तेमाल करना पड़ता था। हालांकि सूर्यवंशी पहले बिहार में अपने टीम-मेट्स, आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और इंडिया ए के साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर चुके हैं।

--आईएएनएस

पीएके