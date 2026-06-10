'उनकी लीडरशिप एक आशीर्वाद', संजीव गोयनका ने पीएम मोदी के रिकॉर्ड कार्यकाल को सराहा

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) टीम के मालिक संजीव गोयनका ने पीएम मोदी को बधाई दी है।

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संजीव गोयनका ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान देश की महत्वाकांक्षा, वैश्विक स्थिति और आर्थिक आत्मविश्वास में एक बड़ा बदलाव आया है। पीएम मोदी ने बुधवार को बतौर प्रधानमंत्री 4,399 पूरे करने के साथ ही यह खास उपलब्धि हासिल की। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को इस मामले में पीछे छोड़ा। यह कामयाबी 2014, 2019 और 2024 में लगातार चुनावी जीत के बाद मिली है, जिससे वह बिना किसी रुकावट के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं।

संजीव गोयनका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि पीएम मोदी की लीडरशिप ने भारत के खुद को देखने के तरीके और दुनिया के देश को देखने के तरीके को बदल दिया है, साथ ही एक ऐसा माहौल भी बनाया है जिसने बिजनेस और उद्यमियों को बड़े पैमाने पर सोचने के लिए बढ़ावा दिया है।

उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को फिर से परिभाषित किया है। उन्होंने भारत के सोचने के पैमाने और दुनिया भर में भारत और भारतीयों को मिलने वाले सम्मान को फिर से परिभाषित किया है। उनका नेतृत्व देश के लिए एक आशीर्वाद रहा है। आज, वह 4,399 दिनों के साथ भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं और छह दशकों से भी ज्यादा समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया।"

कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, गोयनका ने लंबे समय की ग्रोथ को आगे बढ़ाने में पॉलिसी स्थिरता और निरंतरता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “कुछ ही नेताओं को इतना समय दिया जाता है, और इससे भी कम लोग इसे इतनी निरंतरता के साथ बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन सालों में, पॉलिसी निरंतरता और लगातार अमल ने वह नींव बनाई है जिस पर स्थायी प्रगति बनी है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपनी ज़िंदगी भारत में बिजनेस बनाने में बिताई है, मैंने देखा है कि निश्चितता और लंबे समय की सोच कितनी जरूरी है।"

गोयनका ने आधारभूत संरचना विकास, प्रौद्योगिकी-संचालित शासन और आर्थिक प्रतिस्पर्धा पर सरकार के फोकस की ओर भी इशारा किया, और कहा कि इन उपायों से बिजनेस समुदाय के अंदर भरोसा मजबूत हुआ है और ग्लोबल चर्चाओं में भारत की भूमिका बढ़ी है।

उन्होंने कहा, “आधारभूत संरचना, डिजिटल परिवर्तन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता पर जोर देने से इंडस्ट्री में भरोसा मजबूत हुआ है और भारतीय उद्यम को बड़ा सोचने के लिए बढ़ावा मिला है। दुनिया में भारत का बढ़ता कद और ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक ग्रोथ पर बातचीत को आकार देने की इसकी बढ़ती क्षमता भी इस समय की खास बातें हैं।"

अपने मैसेज के आखिर में, गोयनका ने कहा कि वह भारत के भविष्य को लेकर सकारात्मक हैं और उन्होंने देश के विकास के अगले फेज की नींव रखने का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया। उन्होंने आगे कहा, “सबसे अहम चैप्टर अभी लिखे जाने बाकी हैं, और जो नींव रखी गई है, उससे मुझे भारत के भविष्य और आगे आने वाले मौकों को लेकर सकारात्मकता मिली है। देश के प्रति उनके पक्के प्रतिबद्धता के लिए प्रधानमंत्री के प्रति मेरा गहरा सम्मान और मेरी शुभकामनाएं कि वह एक मजबूत और ज्यादा खुशहाल भारत बनाने की दिशा में काम करते रहें।"

--आईएएनएस

एसएम/एएस