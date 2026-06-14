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धीरज और कुमकुम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई: एएआई सचिव जनरल वीरेंद्र सचदेवा

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Dainik Hawk·
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Jun 14, 2026, 02:08 PM
धीरज और कुमकुम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई: एएआई सचिव जनरल वीरेंद्र सचदेवा

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएआई) के सचिव जनरल वीरेंद्र सचदेवा ने धीरज बोम्मादेवरा और कुमकुम मोहोद की जमकर तारीफ की है। धीरज और कुमकुम की जोड़ी ने अंताल्या में आर्चरी वर्ल्ड कप में रिकर्व मिक्स्ड टीम का स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया है।

वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर लिखा, "भारत एक बार फिर दुनिया के मंच पर अपनी जगह बना रहा है। धीरज और कुमकुम को अंताल्या वर्ल्ड कप में रिकर्व मिश्रित टीम स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई। फाइनल में ओलंपिक चैंपियन को हराना उनके असाधारण हुनर, धैर्य और पक्के इरादे का सबूत है।"

उन्होंने आगे कहा, "यह शानदार कामयाबी भारतीय तीरंदाजी की बढ़ती ताकत, लचीलेपन और विश्व-स्तरीय क्षमता को दिखाती है। हमारे तीरंदाजों को वैश्विक मंच पर और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए लगातार सफलता की शुभकामनाएं।"

भारतीय जोड़ी ने रविवार को एक करीबी मुकाबले में ओह येजिन और किम जे देओक को 5-1 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। धीरज और कुमकुम की जोड़ी ने किम जे-डेओक और ओह ये-जिन को 5-1 (37-36, 37-36, 39-39) से हराया।

24 साल के धीरज और 17 साल की कुमकुम ने पूरे मैच में अपना संयम बनाए रखा। धीरज, जो दुनिया में 16वें नंबर पर भारत के सबसे ऊंचे रैंक वाले रिकर्व तीरंदाज हैं, ने अपने आखिरी तीर पर परफेक्ट 10 के साथ मैच खत्म किया। कुमकुम ने तीन 9 स्कोर किए, जबकि धीरज ने दो 9 और एक 8 स्कोर किया, जिससे टीम वर्क का पता चलता है। इसी वजह से भारत को स्वर्ण पदक मिला। यह दोनों तीरंदाजों का पहला वर्ल्ड कप मिश्रित टीम स्वर्ण पदक है।

धीरज ने इससे पहले 2024 में अंकिता भक्त के साथ और 2025 में भजन कौर के साथ मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीते थे। दक्षिण कोरिया पर जीत के साथ उनके विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने का इंतजार पूरा हुआ। कुमकुम ने लगातार दूसरा वर्ल्ड कप स्वर्ण पदक जीता। वह पिछले महीने शंघाई में जीती भारत की महिला रिकर्व टीम का हिस्सा थीं, जहां उन्होंने चीन के खिलाफ शूट-ऑफ में आखिरी तीर मारा था।

--आईएएनएस

पीएके