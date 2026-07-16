दूसरा वनडे: भारत के खिलाफ रूट ने जड़े नाबाद 99 रन, इंग्लैंड की 4 विकेट से जीत, सीरीज में 1-1 से बराबरी

कार्डिफ, 17 जुलाई (आईएएनएस)। इंग्लैंड ने गुरुवार को सोफिया गार्डन्स में खेले गए वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम किया। इसी के साथ मेजबान टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। इंग्लिश टीम के जीत के हीरो जो रूट रहे, जिन्होंने नाबाद 99 रन बनाए। इस शानदार पारी के लिए रूट को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

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पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज 0-4 से गंवाने के बाद भारत ने बर्मिंघम में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मैच को 6 विकेट से अपने नाम किया था। अब सीरीज का अंतिम मुकाबला 19 जुलाई को लंदन में खेला जाएगा।

कार्डिफ में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम सिर्फ 44 ओवरों का सामना कर सकी। मेहमान टीम महज 233 रन पर सिमट गई। कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ बतौर सलामी जोड़ी 44 रन की साझेदारी की।

गिल 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़े। रोहित ने टीम के खाते में 26 रन का योगदान दिया। 111 के स्कोर तक भारत ने ईशान किशन (1) के रूप में तीसरा विकेट भी खो दिया।

यहां से श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली के साथ चौथे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 178 रन तक पहुंचाया, लेकिन इस साझेदारी के टूटने के बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। कोहली ने 66 गेंदों में 8 चौकों के साथ 65 रन की पारी खेली, जबकि अय्यर 71 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 66 रन बनाकर आउट हुए। इनके अलावा, जसप्रीत बुमराह ने 13 गेंदों में नाबाद 20 रन बनाए। इस दौरान एक ही ओवर में चार बाउंड्री (3 छक्के और 1 चौका) लगाईं।

इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि साकिब महमूद ने 2 विकेट चटकाए। सैम करन और विल जैक्स को 1-1 सफलता हाथ लगी।

इसके जवाब में इंग्लैंड ने 44.1 ओवरों में जीत हासिल कर ली। इंग्लैंड ने पारी की पहली ही गेंद पर बेन डकेट (0) का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद 3.4 ओवर में जैकब बेथेल (4) भी पवेलियन लौट गए। ऐसा लगा कि यहां से टीम इंडिया मैच में पकड़ बना सकती है, लेकिन मेहमान टीम ने हाथ आया मौका गंवा दिया।

यहां से जो रूट ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कप्तान हैरी ब्रूक (16) के साथ 45 रन, सैम करन (26) के साथ 45 रन और जोस बटलर (17) के साथ 31 रन की साझेदारी की। इसके बाद रूट ने विल जैक्स (30) के साथ छठे विकेट के लिए 86 गेंदों में 72 रन जुटाकर टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। रूट ने गस एटकिंसन के साथ सातवें विकेट के लिए 38 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई।

रूट 133 गेंदों में 9 चौकों के साथ 99 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि एटकिंसन ने 16 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ नाबाद 23 रन बनाए। भारत की तरफ से गुरनूर बरार ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट हासिल किया।

--आईएएनएस

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