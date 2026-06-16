दूसरा वनडे: अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया

लखनऊ, 16 जून (आईएएनएस)। टीम इंडिया बुधवार को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेलेगी। मेजबान टीम का लक्ष्य इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना होगा।

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भारत ने बारिश से प्रभावित सीरीज के पहले मैच को 7 विकेट के बड़े अंतर से अपने नाम किया था। 25-25 ओवरों के इस मुकाबले में अफगानी टीम 24.5 ओवरों में महज 194 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 22.5 ओवरों में जीत हासिल कर ली।

डेब्यूटेंट गुरनूर बरार (27/3) और हर्ष दुबे (47/3) ने गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया और भारत के युवा गेंदबाजों ने अनुशासित खेल दिखाया।

साल 2027 में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है। ऐसे में भारतीय टीम इस मुकाबले में अलग-अलग कॉम्बिनेशन के साथ प्रयोग करना जारी रख सकती है। कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों के पास अभी भी प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने का मौका है।

वहीं, सीरीज का पहला मैच गंवाने के बाद यह अफगान खेमे के लिए 'करो या मरो' का मुकाबला है। पहले मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज पर काफी हद तक निर्भर रहने के बाद मेहमान टीम को बेहतर बल्लेबाजी की जरूरत है। गेंदबाजी में उनकी उम्मीदें फिर से स्टार स्पिनर राशिद खान और एएम गजनफर पर टिकी होंगी। लखनऊ की धीमी पिच अफगानिस्तान के स्पिन अटैक के लिए ज्यादा मददगार हो सकती है, जिससे एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है।

भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, ईशान किशन, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव।

अफगानिस्तानी टीम: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इकराम अलिखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, बिलाल सामी, नांगेयालिया खरोती, फरीद अहमद मलिक, एएम गजनफर, मोहम्मद नबी, राशिद खान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान, जिया उर रहमान शरीफी।

--आईएएनएस

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