दीप्ति शर्मा ने स्मृति मंधाना की बैटिंग को सराहा, बोलीं- टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजों ने रखी मजबूत नींव

लंदन, 11 जुलाई (आईएएनएस)। भारत और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दीप्ति शर्मा ने शुक्रवार को पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली, जिसके बूते भारतीय टीम 285 रनों के टोटल तक पहुंचने में सफल रही। दीप्ति ने टीम के शानदार प्रदर्शन का श्रेय टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजों को दिया है। उन्होंने स्मृति मंधाना की खासतौर पर सराहना की।

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भारतीय टीम की ओर से स्मृति मंधाना ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 83 रनों की दमदार पारी खेली। वहीं, जेमिमा रोड्रिग्स ने 35 और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 रनों का योगदान दिया। दीप्ति ने भी शानदार बैटिंग करते हुए 87 गेंदों में 57 रनों की दमदार पारी खेली। दिन का खेल खत्म होने से पहले भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन शुरुआत की और टैमी ब्यूमोंट को महज 2 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेजा। इंग्लैंड ने एक विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 21 रन लगा लिए हैं।

मैच के बाद दीप्ति शर्मा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वह टीम के लिए अहम समय पर उपयोगी पारी खेल सकीं। उन्होंने कहा कि उनकी साझेदारी तभी संभव हो सकी क्योंकि टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजों ने टीम को अच्छी शुरुआत दी। दीप्ति ने कहा, "हमारे टॉप ऑर्डर ने शानदार बल्लेबाजी की। स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और बाकी बल्लेबाजों ने पारी को अच्छी तरह संभाला। उनकी वजह से हमें मजबूत आधार मिला और बाद में हम बड़ी साझेदारी कर सके।"

उन्होंने पिच को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण बताया। दीप्ति ने कहा कि विकेट से टर्न भी मिल रहा है और कभी-कभी गेंद नीचे रह रही है, जबकि कुछ गेंदें ज्यादा उछाल भी ले रही हैं। ऐसे में बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को हर गेंद पर सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा, "यह विकेट एक जैसा व्यवहार नहीं कर रही है। कभी गेंद टर्न ले रही है, कभी नीचे रह रही है और कभी अतिरिक्त उछाल भी मिल रहा है। दूसरे दिन हमारे लिए यह बहुत अहम होगा कि हम इन परिस्थितियों का सही फायदा उठाएं।"

दीप्ति ने स्मृति मंधाना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में स्मृति ने धैर्य और जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की और टीम की लड़खड़ाती हुई पारी को संभाला। उन्होंने कहा, "स्मृति ने बेहतरीन बैटिंग की। कुछ बल्लेबाज जल्दी आउट हो गई थीं, ऐसे समय में उन्होंने जिम्मेदारी उठाई और अपने खेल से शानदार कैरेक्टर दिखाया।"

भारतीय ऑलराउंडर का मानना है कि पहले दिन पिच से जिस तरह गेंदबाजों को मदद मिली, उसका फायदा टीम दूसरे दिन भी उठा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पर लगातार गेंदबाजी करेंगे तो इंग्लैंड पर दबाव बना रहेगा। दीप्ति ने कहा, "हमारी गेंदबाजी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम लगातार सही जगह पर गेंद डालते रहे तो पिच से मिलने वाली टर्न और उछाल का पूरा फायदा मिलेगा।"

लॉर्ड्स में पहली बार महिला टेस्ट मैच खेले जाने को लेकर भी दीप्ति ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में महिला क्रिकेट ने तेजी से प्रगति की है और अब खिलाड़ियों को पहले से ज्यादा पहचान मिल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय टीम इसी जज्बे के साथ आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेगी।

--आईएएनएस

एसएम/एएस