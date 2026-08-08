दीपा कर्माकर: प्रोडुनोवा वॉल्ट की महारथी और ओलंपिक फाइनल में पहुंची देश की पहली जिम्नास्ट

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय जिम्नास्ट की दुनिया में दीपा कर्माकर का नाम प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है। दीपा दुनिया की पांच महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने प्रोडुनोवा वॉल्ट में महारत हासिल की है। दीपा ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली देश की पहली जिम्नास्ट हैं।

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कलात्मक जिम्नास्ट के लिए मशहूर दीपा कर्माकर का जन्म 9 अगस्त 1993 को अगरतला, त्रिपुरा में हुआ था। उन्होंने सिर्फ 6 साल की उम्र में जिम्नास्टिक का अभ्यास शुरू कर दिया था। उन्हें सोमा नंदी और बिश्वेश्वर नंदी ने कोचिंग दी है। जब उन्होंने जिम्नास्टिक शुरू किया, तो कर्माकर के पैर चपटे थे, जो एक जिम्नास्ट में एक अनचाही शारीरिक खासियत है क्योंकि यह उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग से, वह अपने पैर में आर्च बना पाईं। 2008 में, उन्होंने जलपाईगुड़ी में जूनियर नेशनल्स जीता था। इस सफलता ने जिम्नास्टिक की दुनिया में उन्हें शुरुआती पहचान दी।

दीपा कर्माकर ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में सबका ध्यान खींचा था। दीपा ने कांस्य पदक जीता था और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बनीं। इसके बाद उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप में पांचवां स्थान हासिल किया। ऐसा करने वाली पहली भारतीय एथलीट थीं।

कर्माकर की जिंदगी का सबसे बड़ा पल तब आया, जब उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। वह ओलंपिक में क्वालीफाई करने वाली पहली महिला जिम्नास्ट और फाइनल में क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट थीं। वह रियो में 0.15 अंकों से पदक जीतने से चूक गईं और चौथे स्थान पर रहीं। वह 52 साल पहले, 1964 समर ओलंपिक्स के बाद से, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली किसी भी डिसिप्लिन में पहली भारतीय जिम्नास्ट थीं।

जुलाई 2018 में तुर्की के मर्सिन में एफआईजी आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स वर्ल्ड चैलेंज कप के वॉल्ट इवेंट में दीपा ने पहला स्थान हासिल किया। किसी अंतरराष्ट्रीय इवेंट में स्वर्ण जीतने वाली वह पहली भारतीय जिम्नास्ट बनीं। उन्होंने 2024 में जिम्नास्टिक से संन्यास ले लिया था।

भारत सरकार ने दीपा कर्माकर को 2015 में अर्जुन पुरस्कार, 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया था।

--आईएएनएस

पीएके