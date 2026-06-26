दिल्ली 2027 में स्कूल रेसलिंग, बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी करेगी: आशीष सूद

नई दिल्ली, 26 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को शहर सरकार, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) और इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन (आईएसएफ) के बीच एक तीन-तरफा समझौता पर हस्ताक्षर का नेतृत्व किया, जिसके तहत अगले साल वर्ल्ड स्कूल रेसलिंग और बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी।

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आशीष सूद ने कहा, "दिल्ली में आयोजित होने वाले लोकप्रिय खेल आयोजन--आईएसएफ वर्ल्ड स्कूल रेसलिंग चैंपियनशिप और आईएसएफ वर्ल्ड स्कूल बैडमिंटन चैंपियनशिप -- में 50 से ज्यादा देशों के 1,000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। इससे शहर की वैश्विक खेल पहचान और मजबूत होगी।"

उन्होंने कहा कि यह समझौता युवा एथलीटों का हौसला बढ़ाएगा, उनका प्रदर्शन बेहतर करेगा, और उन्हें विश्व-स्तरीय खेल सुविधाओं और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का मौका देगा।

सूद ने कहा, "यह दिल्ली के खेल इकोसिस्टम को मजबूत करेगा और राष्ट्रीय राजधानी को भविष्य के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए एक सक्षम मेजबान के तौर पर और मजबूत करेगा। इन आयोजनों की तैयारी पहले से ही चल रही है।"

उन्होंने कहा, "इस समझौते से दिल्ली को पहली बार आईएसएफ वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप की मेजबानी का मौका मिला है। इस इवेंट में दुनिया भर से हजारों एथलीट, कोच, तकनीकी अधिकारी और डेलीगेट एक साथ आएंगे। यह चैंपियनशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया' के सपने को नई रफ्तार देगी।"

सूद ने कहा, "मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार विश्व-स्तरीय खेल संरचना बनाने और राष्ट्रीय राजधानी को अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए एक प्रमुख जगह बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। दिल्ली सरकार इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप को शानदार तरीके से सफलतापूर्वक आयोजित करेगी।"

दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा, "अगली बार कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी दिल्ली करेगी और 2027 में आईएसएफ वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप की मेजबानी से शहर की वैश्विक खेल पहचान और मजबूत होगी। यह इवेंट भारतीय स्कूल एथलीटों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करने का एक बहुत कीमती मौका देगा, एक जीवंत खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा, और भारत के वैश्विक खेल पावरहाउस बनने के सपने को पूरा करने की दिशा में एक और बड़ा कदम होगा।"

--आईएएनएस

पीएके