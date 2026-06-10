द हंड्रेड: लियाम लिविंगस्टोन को मिली लंदन स्पिरिट की कमान

लंदन, 10 जून (आईएएनएस)। 'द हंड्रेड' के आगामी सीजन के लिए लंदन स्पिरिट ने अपनी पुरुष टीम की कमान इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को सौंपी है। 31 वर्षीय लिविंगस्टोन के पास इंटरनेशनल क्रिकेट और दुनियाभर की फ्रेंचाइजी लीग का काफी अनुभव है और उन्होंने इंग्लैंड के बेहतरीन व्हाइट-बॉल क्रिकेटर्स में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है।

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फ्रेंचाइजी की तरफ से जारी बयान में लियाम ने कहा, "मैं इस गर्मी में लॉर्ड्स में लंदन स्पिरिट की कप्तानी करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। यह एक शानदार मैदान है और यहां देश की सबसे बड़ी भीड़ जुटती है। मुझे पता है कि फैंस प्रत्येक मैच के लिए एक खास माहौल बनाएंगे। टीम में बहुत टैलेंट है। मैं चाहता हूं कि हम इस गर्मी में इतिहास रचें। मैं शुरुआत करने के लिए बेताब हूं।"

साल 2021 में टूर्नामेंट के पहले सीजन में लियाम लिविंगस्टोन को 'मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर' चुना गया था, उस सीजन लियाम ने बर्मिंघम फीनिक्स को फाइनल तक पहुंचाने में मदद की थी। फीनिक्स के साथ 5 सीजन में लियाम ने सिर्फ 36 पारियों में 996 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने सर्वाधिक 71 छक्के लगाए।

'द हंड्रेड' के अलावा, लिविंगस्टोन इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीम का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में उन्होंने 100 बार अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें उन्होंने 1,903 रन बनाए और 58 विकेट हासिल किए।

लिविंगस्टोन को नियुक्त करने के फैसले का लंदन स्पिरिट के मैनेजमेंट ने समर्थन किया, जो उन्हें फ्रेंचाइजी के लंबे समय के लक्ष्यों के लिए एक अहम खिलाड़ी मानते हैं। हेड कोच एंडी फ्लावर ने कहा, "लियाम के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे मैदान पर हो या मैदान के बाहर। मैं उन्हें तब से जानता हूं, जब हम दोनों 'इंग्लैंड लायंस' के साथ थे।

'लंदन स्पिरिट' के लिए उन्हें साइन करना हमारे शुरुआती कामों में से एक था, क्योंकि हम जानते थे कि इस गर्मी में लॉर्ड्स में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें उनकी भूमिका कितनी अहम होगी। बेहतर करने और सफल होने का लियाम का जज्बा, 'लंदन स्पिरिट' में हम जो कुछ भी बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। मुझे पूरा भरोसा है कि वह टीम को आगे बढ़कर लीड करेंगे।"

नए कप्तान के ऐलान के साथ ही, 'लंदन स्पिरिट' ने आगामी सीजन के लिए अपनी पूरी कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ की भी घोषणा की। पुरुष टीम के हेड कोच फ्लावर होंगे, जबकि भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक बैटिंग कोच और मेंटर की भूमिका में होंगे। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर ग्रीम स्वान को स्पिन बॉलिंग कोच बनाया गया है और न्यूजीलैंड के पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी आंद्रे एडम्स तेज गेंदबाजों की देखरेख करेंगे। रिचर्ड हॉलसल फील्डिंग और विकेटकीपिंग कोच की भूमिका में होंगे।

--आईएएनएस

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