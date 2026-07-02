टोटेनहम हॉटस्पर ने पुर्तगाल के मिडफील्डर माटेउस फर्नांडीस को साइन किया

लंदन, 2 जुलाई (आईएएनएस)। टोटेनहम हॉटस्पर ने वेस्ट हैम यूनाइटेड से पुर्तगाल के अंतरराष्ट्रीय मिडफील्डर माटेउस फर्नांडीस को साइन करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 21 वर्षीय फर्नांडीस इसे अपने करियर का बेहतरीन कदम मानते हैं।

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फर्नांडीस पहले ही पुर्तगाल के लिए सीनियर डेब्यू कर चुके हैं। वह वेस्ट हैम के साथ शानदार प्रीमियर लीग सीजन के बाद यहां आए हैं। उम्मीद है कि फर्नांडीस नए सीजन से पहले टोटेनहम के मिडफील्ड को मजबूत करेंगे।

फर्नांडीस ने कहा, "मैं इस अगले कदम के लिए बहुत उत्साहित हूं। स्पर्स एक बहुत बड़ा क्लब है, और हेड कोच की इसमें अहम भूमिका थी कि मैंने यहां आने का फैसला किया। जब हमारी बात हुई, तो वह बहुत खास था। हम फुटबॉल को एक ही नजरिए से देखते हैं। एक मजबूत टीम के तौर पर मैदान पर उतरना, जोश और ऊर्जा के साथ हर मैच जीतने की कोशिश करना। मैं शुरुआत करने, फैंस और बाकी सभी से मिलने और क्लब के लिए अपना सब कुछ देने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।"

स्पोर्टिंग डायरेक्टर जोहान लैंग ने मिडफील्डर का स्वागत करते हुए कहा कि टोटेनहम को भरोसा है कि फर्नांडीस में क्लब के लिए एक अहम खिलाड़ी बनने की काबिलियत है। लैंग ने कहा, "वह बेहतरीन टेक्निकल काबिलियत, समझदारी और परिपक्वता वाले खिलाड़ी हैं। कम उम्र में ही उन्होंने दिखाया है कि वह मुश्किल और हाई-प्रेशर वाले मैच में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारा मानना ​​है कि माटेउस के करियर के अगले कदम के लिए यह सही जगह है।"

हेड कोच रॉबर्टो डी जर्बी ने इस युवा खिलाड़ी की तकनीकी काबिलियत और रणनीतिक समझदारी की तारीफ करते हुए कहा, "मैं लंबे समय से माटेउस की तारीफ करता रहा हूं, क्योंकि उनमें बॉल पर अच्छी पकड़ के साथ-साथ वह जोश और समझदारी भी है जो हमारे खेलने के तरीके के लिए बहुत जरूरी है। कम उम्र के बावजूद, उन्हें प्रीमियर लीग का अच्छा अनुभव है और उन्होंने इस स्तर पर काबिलियत और निरंतरता दिखाई है।"

स्पोर्टिंग सीपी की अकादमी से निकले फर्नांडीस ने 2022 में अपनी पहली टीम के लिए डेब्यू किया और फिर एस्टोरिल में लोन पर सफल समय बिताया। वह 2024 में साउथेम्प्टन से जुड़े, जहां 36 प्रीमियर लीग मैच खेलने के बाद क्लब का 'प्लेयर ऑफ द सीजन' अवॉर्ड जीता। वे अगस्त 2025 में वेस्ट हैम चले गए और उसके बाद प्रीमियर लीग के हर मैच में खेले। उन्होंने तीन गोल किए और चार असिस्ट दिए, साथ ही लीग के टॉप टैकलर्स में भी जगह बनाई। उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह से उन्हें इस साल की शुरुआत में पहली बार पुर्तगाल की सीनियर टीम में बुलाया गया और अप्रैल में अमेरिका के खिलाफ 2-0 की जीत के साथ उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया।

--आईएएनएस

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