राहुल द्रविड़ ने डबलिन गार्डियंस के सारे फैसले मुझ पर छोड़े हैं: आर अश्विन

नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि राहुल द्रविड़ ने उन्हें पहले यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) में डबलिन गार्डियंस के क्रिकेट मामलों पर पूरा नियंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व हेड कोच ने जानबूझकर मैदान पर फैसले लेने से खुद को दूर रखने का फैसला लिया है।

Read More

गुरुवार को ईटीपीएल 2026 प्लेयर ड्राफ्ट के बाद अश्विन ने कहा कि टीम बनाने और टीम की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से फ्रेंचाइजी के कप्तान और मेंटर के तौर पर उन पर है। द्रविड़ के सह-मालिकाना हक वाले डबलिन गार्डियंस ने लीग के पहले सीजन से पहले अश्विन को दोहरी भूमिका में नियुक्त किया था।

ईटीपीएल 2026 प्लेयर ड्राफ्ट के खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में अश्विन ने कहा, "मुझे लगता है कि मैदान पर क्रिकेट टीम चलाने के लिए लोगों के लिए आजादी बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि अब तक हमारे बीच बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई हैं। राहुल ने यह साफ कर दिया है कि वह क्रिकेट के फैसलों में ज्यादा शामिल नहीं होना चाहते। मैं इसके केंद्र में हूं। मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा, और मुझे टीमें भी बनानी हैं।"

39 साल के अश्विन ने माना कि एक नई लीग में फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करना एक नई चुनौती है, लेकिन वह और द्रविड़ दोनों ईटीपीएल को मजबूती से खड़ा करने में मदद करने का सपना देखते हैं।

उन्होंने कहा, "यह हम सभी के लिए एक नया क्षेत्र है। हम इसके लिए उत्सुक हैं और उम्मीद है कि लंबे समय में हम कुछ बदलाव ला पाएंगे। राहुल और मैं दोनों इस टूर्नामेंट में जो कुछ भी करेंगे, उस पर अपनी सच्ची छाप छोड़ेंगे।"

अश्विन ने यह भी बताया कि उन्होंने कप्तान और मेंटर की दोहरी ज़िम्मेदारी क्यों स्वीकार की। उन्होंने कहा कि यह उस दिशा को दिखाता है जिस दिशा में वह अपने करियर को ले जाना चाहते हैं क्योंकि वह नेतृत्व और कोचिंग भूमिकाओं की ओर बढ़ रहे हैं।

पूर्व दिग्गज स्पिनर ने कहा, "मुझे लगता है कि मैं अपने करियर के उस पड़ाव पर हूं, जहां मैं सिर्फ एक खिलाड़ी होने से ज्यादा योगदान देना चाहता हूं। ईटीपीएल में मिला यह मौका एक स्वाभाविक प्रगति जैसा लगा। द्रविड़ पहले से ही घरेलू क्रिकेट में मेरे द्वारा निभाई जा रही नेतृत्व वाली भूमिका से परिचित थे। वह समझते हैं कि मैं क्लब क्रिकेट के लिए क्या करता हू। इसलिए, मुझे लगता है कि उन्हें पूरा भरोसा था कि मैं यह कर सकता हू। यह बस एक क्रॉसओवर है कि मैं आगे क्या करना चाहता हूं।"

अश्विन ने कहा कि घुटने की सर्जरी के बाद ईटीपीएल से उनकी प्रतियोगी क्रिकेट में वापसी होगी।

--आईएएनएस

पीएके