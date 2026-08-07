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टेस्ट कप्तान के तौर पर हैरी ब्रूक का भी समय आएगा, बतौर हेड कोच फ्लेमिंग करेंगे अच्छा काम: ब्रेंडन मैकुलम

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 07, 2026, 06:29 AM
टेस्ट कप्तान के तौर पर हैरी ब्रूक का भी समय आएगा, बतौर हेड कोच फ्लेमिंग करेंगे अच्छा काम: ब्रेंडन मैकुलम

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम का मानना है कि वनडे और टी20 में इंग्लिश टीम की कमान संभाल रहे हैरी ब्रूक का टेस्ट कप्तान के तौर पर भी समय आएगा। बेन स्टोक्स के कप्तान रहते हुए ब्रूक टेस्ट में उपकप्तान की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हालांकि, स्टोक्स के संन्यास के बाद जो रूट को इंग्लैंड टीम का टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है।

गौरतलब है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली हार और विवादों में घिरने के बाद बेन स्टोक्स ने अचानक से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद माना जा रहा था कि हैरी ब्रूक को वनडे और टी20 के साथ-साथ टेस्ट की कप्तानी भी सौंपी जाएगी। हालांकि, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने ब्रूक के बजाय रूट को दोबारा कप्तानी सौंपना बेहतर समझा।

ब्रूक को लेकर 'स्काई स्पोर्ट्स' के साथ बात करते हुए मैकुलम ने कहा, "हर कोई जानता है कि हैरी ब्रूक के लिए मेरे मन में कितना लगाव है। वह एक शानदार खिलाड़ी हैं और व्हाइट-बॉल टीम के कप्तान के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि टेस्ट टीम की कप्तानी के लिए भी उनका समय जरूर आएगा। मैं उनके साथ काम करने और उन्हें उस लीडर के तौर पर विकसित करने के लिए उत्सुक हूं, जो वह बन सकते हैं। भविष्य में किसी समय में उस रोल में उनकी भूमिका काफी अहम होगी। हालांकि, अभी के लिए, जो रूट बहुत बढ़िया काम करेंगे।"

मैकुलम इंग्लैंड के वनडे और टी20 कोच बने रहेंगे, लेकिन टेस्ट में उनकी जगह स्टीफन फ्लेमिंग को लाया गया है। मैकुलम का चार साल का कार्यकाल न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से शुरू और उसी पर खत्म हुआ। मैकुलम ने अपने न्यूजीलैंड के साथी खिलाड़ी फ्लेमिंग की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, "मेरे चार साल बहुत अच्छे रहे, लेकिन अब चीजें अलग दिशा में जा रही हैं। मुझे लगता है कि फ्लेमिंग बहुत अच्छा काम करेंगे। वह कुछ-कुछ मेरे जैसे ही हैं, लेकिन मुझसे बेहतर। मैं उनके बारे में बस यही कहूंगा। वह बहुत अच्छा काम करेंगे। ईसीबी ने उन्हें इतने लंबे समय के लिए इंग्लिश क्रिकेट से जोड़ने का जो काम किया है, वह वाकई शानदार है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।"

--आईएएनएस

एसएम/एएस