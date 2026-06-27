तीसरा टेस्ट: रचिन रवींद्र का अर्धशतक, इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के पास 204 रन की बढ़त

नॉटिंघम, 27 जून (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में जारी तीसरे और निर्णायक टेस्ट मैच में 204 रन की बढ़त हासिल कर ली है। तीसरे दिन की समाप्ति तक मेहमान टीम ने 3 विकेट खोकर 120 रन बना लिए हैं।

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टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 438 रन बनाए। कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 317 रन की साझेदारी की। लैथम 15 चौकों के साथ 151 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कॉन्वे ने 22 चौकों और 3 छक्कों के साथ 157 रन की पारी खेली। इनके अलावा, हेनरी निकोल्स ने 36 रन, जबकि टॉम ब्लंडेल ने 30 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से बेन स्टोक्स ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि जोफ्रा आर्चर और शोएब बशीर ने 2-2 सफलताएं प्राप्त कीं।

इसके जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 354 रन पर सिमट गई। इस टीम को महज 8 के स्कोर पर एमिलियो (0) के रूप में शुरुआती झटका लगा। इसके बाद बेन डकेट ने जैकब बेथेल के साथ दूसरे विकेट के लिए 179 रन जोड़कर टीम को संभाला।

बेन डकेट ने 99 गेंदों में 19 चौकों के साथ 113 रन बनाए, जबकि बेथेल ने 74 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। इनके अलावा, हैरी ब्रूक ने 58 रन की पारी खेली। मेहमान टीम की तरफ से नाथन स्मिथ ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि विलियम ओ'रूर्के और जकारी फौल्कस ने 3-3 विकेट निकाले।

न्यूजीलैंड के पास पहली पारी के आधार पर 84 रन की महत्वपूर्ण बढ़त थी। इस टीम ने तीसरे दिन की समाप्ति तक 3 विकेट खोकर 120 रन बना लिए। कीवी टीम ने 12 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। यहां से रचिन रवींद्र ने हेनरी निकोल्स के साथ तीसरे विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की।

निकोल्स 16 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद रचिन ने डेरिल मिचेल के साथ चौथे विकेट के लिए 69 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को 120/3 के स्कोर पर पहुंचा दिया। रचिन 8 चौकों के साथ 60 रन नाबाद हैं, जबकि मिचेल ने 3 चौकों के साथ 26 रन अपने खाते में जोड़ लिए हैं। मेजबान टीम की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट हासिल किए हैं, जबकि एक सफलता गस एटकिंसन को मिली है।

इंग्लैंड ने सीरीज का पहला मैच 115 रन से अपने नाम किया था, जिसके बाद अगले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पलटवार करते हुए 253 रन से जीत हासिल की थी। ऐसे में सीरीज का तीसरा मुकाबला निर्णायक बन गया है।

--आईएएनएस

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