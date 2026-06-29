तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने कसा शिकंजा, इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर बनाए 103 रन

नॉटिंघम, 29 जून (आईएएनएस)। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर खेला जा रहा है। टेस्ट मैच का चौथा दिन पूरी तरह से न्यूजीलैंड के नाम रहा। न्यूजीलैंड से मिले 373 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक चौथी पारी में 4 विकेट खोकर 103 रन बना लिए हैं।

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लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड को कप्तान बेन स्टोक्स और बेन डकेट ने सधी हुई शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़े। स्टोक्स ने आक्रामक अंदाज में शुरुआत की, लेकिन वह अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके। स्टोक्स 20 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए। जैकब बेथेल अपना खाता तक नहीं खोल सके, और वह जैकरी फाउल्क्स की गेंद पर विकेटों के सामने पाए गए।

हैरी ब्रूक ने भी तेज तर्रार शुरुआत की, लेकिन वह 9 गेंदों में 21 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटे। बेन डकेट 42 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 36 रन बनाकर आउट हुए। दिन का खेल खत्म होने तक जो रूट 9 और एमिलियो गे 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी में फाउल्क्स 3 विकेट निकाल चुके हैं, जबकि बेन सियर्स एक विकेट झटका।

इससे पहले, न्यूजीलैंड ने 9 विकेट खोकर 288 रन बनाने के बाद अपनी दूसरी पारी घोषित की। टीम की ओर से रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथे विकेट के लिए 267 गेंदों में 129 रनों की शतकीय साझेदारी निभाई। रचिन ने 149 गेंदों का सामना करते हुए 94 रनों की दमदार पारी खेली। वहीं, डेरिल मिचेल 100 रन बनाकर नाबाद रहे।

टॉम ब्लंडेल बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 18 रन बनाकर आउट हुए। नाथन स्मिथ (1 रन) और जैकरी फाउल्क्स (6 रन) कुछ खास योगदान नहीं दे सके। गेंदबाजी में इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 53 रन देकर 4 विकेट चटकाए। वहीं, गस एटकिंसन और बेन स्टोक्स ने दो-दो विकेट निकाले। टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 270 रनों की दरकार है और टीम के 6 विकेट बचे हुए हैं। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड द्वारा पहली पारी में बनाए गए 354 रनों के जवाब में 438 रन बनाते हुए पहली पारी के आधार पर 84 रनों की बढ़त हासिल की है।

--आईएएनएस

एसएम/एएस