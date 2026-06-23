तिरुवनंतपुरम: भारत में पहली बार 2026 आइची-नागोया एशियन गेम्स 'फन रन' का आयोजन

तिरुवनंतपुरम, 23 जून (आईएएनएस)। भारत ने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की 'एशियन गेम्स फॉर ऑल' पहल के तहत मंगलवार को पहली बार 2026 आइची-नागोया एशियन गेम्स की 'फन रन' आयोजित की। केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित इस कार्यक्रम में 40,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इतिहास रचा।

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केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, केरलम के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, विपक्ष के नेता वीडी सतीसन, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, केरलम के खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री ओजे जनेश कुमार समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में विश्वविद्यालय स्टेडियम में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

सभा को संबोधित करते हुए, मनसुख मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ, केरल ओलंपिक संघ और इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल सभी लोगों को बधाई दी। राज्य की खेल संस्कृति और लोगों की भागीदारी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, "भारत के खेल मानचित्र पर केरल का एक खास स्थान है। खेलों के प्रति इसका जुनून न केवल इसके चैंपियन खिलाड़ियों में, बल्कि यहां के आम लोगों में भी दिखता है।"

राज्य में एथलीट विकास कार्यक्रमों के असर को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा, "आज केरल के 115 एथलीट, जिनमें 69 महिला एथलीट शामिल हैं, 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम का हिस्सा हैं और भारत के भविष्य के चैंपियन बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके अलावा, केरल के 17 एथलीट 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' (टॉप्स) का हिस्सा हैं, जिन्हें विश्व-स्तरीय प्रशिक्षण मिल रहा है।"

इस 'फन रन' में पूरे केरल से शैक्षणिक संस्थानों, खेल संघों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में भारतीय सेना बैंड की प्रस्तुति, जुम्बा सत्र, बॉडीबिल्डिंग शोकेस और योग व जिम्नास्टिक एथलीट्स द्वारा प्रदर्शन भी शामिल थे। भारत की खेल से जुड़ी उम्मीदों के बारे में बात करते हुए मनसुख मांडविया ने कहा, "भारत को 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार मिला है। हमने 2036 में भारत में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी के लिए भी बोली लगाई है। पीएम मोदी ने 2036 तक भारत को दुनिया के टॉप 10 खेल देशों में और 2047 तक, जब हम अपनी आजादी के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे, टॉप 5 देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है।"

आगामी एशियन गेम्स में भारत के उम्दा प्रदर्शन पर भरोसा जताते हुए मंत्री ने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 में हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। मुझे यह भी पूरा भरोसा है कि देश के प्रदर्शन और पोडियम तक पहुंचने में केरल के खिलाड़ियों की अहम भूमिका होगी।"

'फन रन' के बाद, एक शानदार रैली आयोजित की गई जिसमें रोलर स्केटर्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर और बुलेट मोटरसाइकिलें शामिल थीं। इस रैली में 1,000 से ज्यादा बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया।

इस ऐतिहासिक आयोजन ने राज्य की राजधानी को खेल भावना, फिटनेस, युवा सहभागिता और सामुदायिक भागीदारी के जीवंत उत्सव में बदल दिया। इसमें विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों, सशस्त्र बलों के कर्मियों, केरलम पुलिस, आबकारी विभाग और आम नागरिकों ने भाग लिया।

--आईएएनएस

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