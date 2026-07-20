टोरेस ने एस्टोरिल में अपनी पहली एटीपी जीत दर्ज की

एस्टोरिल (पुर्तगाल), 20 जुलाई (आईएएनएस)। एटीपी रैंकिंग में 427वें नंबर पर मौजूद पुर्तगाली वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी टियागो टोरेस ने 2026 मिलेनियम एस्टोरिल ओपन की शानदार शुरुआत की। अपनी पहली एटीपी टूर जीत के साथ टोरेस ने घरेलू दर्शकों का दिल जीत लिया।

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इस युवा पुर्तगाली खिलाड़ी ने क्ले कोर्ट पर खेले गए एटीपी 250 इवेंट में पूर्व टॉप-20 खिलाड़ी निकोलोज बासिलाश्विली के खिलाफ आखिरी 13 में से 11 गेम जीतकर 6-4, 6-2 से शानदार जीत दर्ज की।

पहले सेट में 1-4 से पिछड़ने के बाद, टोरेस ने जल्द ही लय हासिल करते हुए मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी। पुर्तगाली रिवेरा में घरेलू दर्शकों के उत्साह का फायदा उठाते हुए उन्होंने 70 मिनट में जीत दर्ज की। इन्फोसिस एटीपी स्टैट्स के अनुसार, 24 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी पहली सर्विस पर 74 प्रतिशत (17/23) अंक जीते और तीसरे वरीयता प्राप्त एलेजांद्रो टैबिलो के खिलाफ दूसरे दौर का मुकाबला पक्का किया।

टोरेस इस साल एस्टोरिल में पुरुष एकल ड्रॉ में शामिल छह पुर्तगाली खिलाड़ियों में से एक हैं, जो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक घरेलू प्रतिनिधित्व है।

टिटुआन ड्रोगेट ने सातवें वरीयता प्राप्त कैमिलो उगो काराबेली को पहले दौर में 6-0, 3-6, 6-4 से हराकर बाहर कर दिया। यह इस सीजन में किसी टॉप-100 खिलाड़ी के खिलाफ फ्रांसीसी खिलाड़ी की 11वीं जीत थी। वर्ल्ड नंबर 114 खिलाड़ी ड्रोगेट का अगला मुकाबला एस्टोरिल में उमाग फाइनलिस्ट दामिर ज़ुमुर या अपने ही देश के ह्यूगो गैस्टन से होगा।

एस्टोरिल ओपन 2026 में एक बार फिर एटीपी टूर कैलेंडर में लौट आया है। साल 2025 में इस टूर्नामेंट का आयोजन चैलेंजर स्तर पर हुआ था। पुर्तगाल के क्लुबे डी टेनिस दो एस्टोरिल में खेले जाने वाले इस क्ले-कोर्ट टूर्नामेंट ने 2015 में एटीपी 250 प्रतियोगिता के रूप में शुरुआत की थी। कास्काइस नगर पालिका के सहयोग से आयोजित इस बार के टूर्नामेंट में प्रशंसकों को खिलाड़ियों और कोर्ट पर होने वाले मुकाबलों के और भी करीब से रोमांच देखने का अवसर मिलेगा।

--आईएएनएस

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