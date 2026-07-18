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टीम का हर बल्लेबाज जो रूट की बल्लेबाजी शैली सीखे, हम और मजबूत हो सकते हैं: हैरी ब्रूक

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 18, 2026, 03:35 PM
टीम का हर बल्लेबाज जो रूट की बल्लेबाजी शैली सीखे, हम और मजबूत हो सकते हैं: हैरी ब्रूक

लंदन, 18 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के खिलाफ रविवार को होने वाले तीसरे और निर्णायक वनडे से पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपनी टीम के बल्लेबाजों को अनुभवी बल्लेबाज जो रूट से सीख लेने की सलाह दी है। ब्रूक का मानना है कि आधुनिक वनडे क्रिकेट में सिर्फ बड़े शॉट खेलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमित रूप से स्ट्राइक रोटेट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

ब्रूक ने कहा कि यदि पूरी टीम रूट की बल्लेबाजी शैली से सीख लेती है तो इंग्लैंड और अधिक मजबूत टीम बन सकती है।

तीसरे वनडे से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रूक ने कहा कि जो रूट जैसे खिलाड़ी से हर किसी को सीखना चाहिए। रूट लगभग 200 वनडे मैच खेल चुके हैं और आज भी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। वह इंग्लैंड के महानतम बल्लेबाजों में से एक हैं और उनकी बल्लेबाजी हर खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है।

ब्रूक ने स्वीकार किया कि इंग्लैंड की टीम पिछले कुछ वर्षों में वनडे और टेस्ट क्रिकेट दोनों में जो रूट पर काफी हद तक निर्भर रही है। हालांकि उन्होंने इसे नकारात्मक नहीं माना, बल्कि कहा कि युवा खिलाड़ियों को रूट की तकनीक और मैच को नियंत्रित करने की क्षमता से सीखना चाहिए। उनके अनुसार रूट बिना जोखिम उठाए लगातार स्ट्राइक बदलते रहते हैं, जिससे विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना रहता है।

इंग्लैंड के कप्तान ने कहा कि यदि पूरी बल्लेबाजी इकाई रूट की तरह स्ट्राइक रोटेट करने की आदत विकसित कर ले, तो टीम बड़े स्कोर बनाने और लक्ष्य का पीछा करने में अधिक सफल होगी। उन्होंने खुद को भी उन खिलाड़ियों में शामिल बताया, जिन्हें रूट से लगातार सीखने की जरूरत है।

ब्रूक ने इंग्लैंड की टेस्ट टीम के भविष्य पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि टीम को ऐसा माहौल चाहिए, जहां खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सकें और मैच पर लंबे समय तक नियंत्रण बनाए रखें। उनके मुताबिक टेस्ट क्रिकेट धैर्य और निरंतरता का खेल है तथा टीम को आने वाले समय में इसी दिशा में काम करना होगा।

जो रूट ने कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे में नाबाद 99 रन की शानदार पारी खेलकर इंग्लैंड को जीत दिलाई थी। उनकी संयमित और जिम्मेदारी भरी पारी की बदौलत इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज में बराबरी हासिल की। दोनों टीमें 1-1 मैच जीत चुकी हैं। तीसरा वनडे निर्णायक है, इसलिए इसके रोमांचक होने की उम्मीद है। मैच रविवार शाम 3:30 से लंदन स्थित लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा।

--आईएएनएस

पीएके