टीम इंडिया में मेरी वापसी का श्रेयस विमेंस प्रीमियर लीग को जाता है: राधा यादव

नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। स्टार स्पिनर राधा यादव ने 11 महीने बाद भारतीय टी20 टीम में अपनी वापसी का श्रेय विमेंस प्रीमियर लीग को दिया है। राधा ने कहा कि विमेंस प्रीमियर लीग के दौरान किए गए काम, टीम प्रबंधन के सपोर्ट, साथी खिलाड़ियों और विपक्षी खिलाड़ियों से लगातार सीखने के मौके ने उन्हें भारतीय टीम में वापसी के लिए तैयार किया।
राधा ने जियोस्टार पर कहा, "मैं लगभग 11 महीने के बाद टी20 टीम में वापस आ रही हूं। वापस आकर अच्छा लग रहा है। हाल ही में, हमने विमेंस प्रीमियर लीग खेला था। उस टूर्नामेंट में, मैंने अपने गेम में काफी कुछ जोड़ा, खासकर ज्यादा ताकत के साथ कैसे हिट करना है, डेथ ओवर्स में तेजी से कैसे रन बनाना है, अपनी गति कैसे बदलनी है, और गेंद का विविध रूप से कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने अपने गेम के इन सभी पहलुओं पर काम किया है। इंडियन टीम के स्टाफ ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे अपने तरीके से चीजें तय करने की आजादी दी।"
उन्होंने कहा, "निजी तौर पर, मैं अपने आस-पास के सभी लोगों, साथी खिलाड़ियों, कोच, यहां तक कि विपक्षियों से बहुत कुछ सीखती हूं। जब तक आप गेम खेल रहे हैं, सीखना कभी बंद नहीं होता। अगर आपको अपने गेम के बारे में कुछ समझ नहीं आता है, तो आप दूसरों को देखकर चीजें सीख सकते हैं। यह देखना कि वे कैसे गेंदबाजी करते हैं, वे अपनी फील्ड कैसे सेट करते हैं, वे दबाव को कैसे हैंडल करते हैं, इन सबसे मदद मिलती है।"
राधा ने कहा, "हमारी बातचीत हमेशा इस बारे में होती है कि विकेट कैसे लें और रन रेट कैसे कम रखें। एक स्पिनर के तौर पर, यही हमारा काम है। हम बहुत ज्यादा अतिरिक्त चीजें नहीं कर सकते। हमें अपनी ताकत पर टिके रहना होगा, अपनी विविधताओं का इस्तेमाल करना होगा, और सही एरिया में गेंद फेंकते रहना होगा।"
विमेंस प्रीमियर लीग के बारे में राधा ने कहा कि यह लीग घरेलू क्रिकेट और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बीच एक सेतु बन गया है।
राधा ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कदम रखने से पहले हर किसी को ज्यादा क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलता। घरेलू क्रिकेट से सीधे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जाना आसान नहीं है। क्वालिटी और दबाव में बहुत ज्यादा बदलाव होता है। खुशकिस्मती से, अब विमेंस प्रीमियर लीग है, इसलिए खिलाड़ियों को भारत के लिए खेलने से पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर के कॉम्पिटिशन का कुछ अनुभव मिल जाता है। नई पीढ़ी ज्यादा अनुभव के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दस्तक दे रही है।"
बाएं हाथ की स्पिनर ने कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान स्मृति मंधाना की प्रशंसा की और टीम में खुलकर अपने विचार रखने की संस्कृति विकसित करने का श्रेय उन्हें दिया।