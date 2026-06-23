logo
खेल

तलवारबाजी में भारत एक उभरता हुआ देश, बेहतर परिणाम के लिए विदेशी कोच की जरूरत: जेरोम गुथ

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jun 23, 2026, 12:30 PM
तलवारबाजी में भारत एक उभरता हुआ देश, बेहतर परिणाम के लिए विदेशी कोच की जरूरत: जेरोम गुथ

नई दिल्ली, 23 जून (आईएएनएस)। जापान की पुरुष और महिला सेबर (तलवारबाजी) टीमों के हेड कोच जेरोम गुथ ने भारत मंडपम में सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के दौरान कहा कि यह उनका भारत का पहला दौरा है और उनके लिए मैदान के अंदर और बाहर सकारात्मक रहा है।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) से बात करते हुए जेरोम गुथ ने कहा, "यह मेरा भारत में पहला दौरा है। मैं पहले कभी यहां नहीं आया। हम खुश हैं। हम जब से दिल्ली आए हैं, होटल, शटल, प्रतियोगिता का आयोजन, समय, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित है। यह हमारे लिए अच्छा है।"

41 साल के गुथ ने कहा, "सेबर के मामले में भारत अभी भी एक उभरता हुआ देश है। पिछले 10 सालों में भवानी देवी एक बहुत अच्छी महिला फेंसर रही हैं। वह टोक्यो ओलंपिक में थीं। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। वह सर्किट पर हैं और मैं उन्हें अक्सर देखता हूं।"

जेरोम गुथ का मानना ​​है कि भारत की असली क्षमता का अभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा लोगों वाला देश है। इसलिए, मेरे लिए यह समझना मुश्किल है कि भारतीय टीम सिर्फ दो या तीन फेंसर के साथ कॉम्पिटिशन में क्यों जाती है, न कि 12 लोगों की पूरी टीम के साथ।

ओलंपियन भवानी देवी के आगे बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय फेंसिंग में धीरे-धीरे सुधार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां तब मिली हैं जब देश में इस खेल को मुख्य खेल का दर्जा नहीं मिला है। मुझे लगता है कि वे यहीं से आगे बढ़ेंगे।

जेरोम गुथ कहते हैं कि जापानी मॉडल इसलिए सफल हुआ है क्योंकि इसमें मजबूत लीडरशिप, हाई-परफॉर्मेंस सपोर्ट और ग्रासरूट प्लानिंग एक ही जगह पर मिलती है। अगर ये सभी बातें जुड़ जाएं तो फेंसिंग में भारत की बढ़त पिछले दो दशकों में जापान की शानदार यात्रा को दिखा सकती है। जापान में 15, 16 या 20 साल पहले फेंसिंग एक बहुत छोटा खेल था। सरकार ने निवेश किया, जिसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। उन्होंने भारत में विदेशी कोच रखने की प्रवृत्ति को बढ़ाने की बात भी की।

गुथ का आत्मविश्वास जापान सेबर टीम से आया है जिसने पिछले 3-5 सालों में 45 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं। सेबर टीम ने पहली बार ओलंपिक के लिए भी क्वालीफाई किया और पेरिस 2024 में कांस्य पदक जीता।

जेरोम गुथ ने अपनी सेबर टीम को नई दिल्ली प्रतियोगिता से चार पोडियम फिनिश दिलाने में सफलता हासिल की है। महिलाओं ने सेबर में स्वर्ण, पुरुषों और महिलाओं की टीम सेबर इवेंट्स में रजत पदक और पुरुषों की सेबर में कांस्य पदक जीता है।

--आईएएनएस

पीएके