तेलंगाना टी20 लीग हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की बेहतरीन पहल: एरॉन जॉर्ज

नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना टी20 लीग (टीजी20) का आयोजन 21 जून से हो रहा है। फाइनल मुकाबला 12 जुलाई को खेला जाएगा। लीग में 8 टीमें खेल रही हैं। टीम रंगा रेड्डी राइजर्स (आरआरआर) का प्रदर्शन अच्छा रहा है। टीम 4 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। आरआरआर के सलामी बल्लेबाज एरॉन जॉर्ज ने लीग को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की एक शानदार पहल बताया है।

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एरॉन जॉर्ज ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा, "यह हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की एक बेहतरीन पहल है। इससे युवा प्रतिभाओं को और उन लोगों को भी बहुत मौका मिल रहा है जो अपने करियर में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं और अभी भी जगह बनाने के लिए लड़ रहे हैं। यह एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें अलग-अलग टैलेंट वाले क्रिकेटरों का एक अलग ग्रुप है, और कम उम्र में इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलना बहुत अच्छा है।"

अपनी टीम की तैयारियों के बारे में जॉर्ज ने कहा, "यह बहुत अच्छा रहा है। मुझे लगता है कि यह सब नए लोगों से बातचीत करने, यह समझने के बारे में है कि हम सभी एक टीम के माहौल में कैसे असरदार हो सकते हैं। हम सभी ने निजी तौर पर बहुत अच्छा किया है। हम एक टीम के तौर पर एक-दूसरे से कैसे मिलते हैं, हम अपनी टीम को और ऊंचाइयों तक ले जाने में कैसे मदद कर सकते हैं—हमारी तैयारी इसी बारे में थी। यह बहुत अच्छा चल रहा है।"

अपनी बल्लेबाजी पर जॉर्ज ने कहा, "मैच हमेशा बदलता रहता है। कुछ वर्षों में चीजें और बदलेंगी। अभी के लिए, मुझे लगता है कि गेम के पावर वाले हिस्से पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और सभी खिलाड़ियों के पास इससे निपटने के अलग-अलग तरीके हैं। अपनी बल्लेबाजी पर बात करूं, तो मैं गैप में बहुत खेलता हूं। अपनी बैटिंग के दौरान बहुत दौड़ता हूं।"

--आईएएनएस

पीएके