डीपीएल 2026: सनत-अनमोल के बीच अटूट 171 रनों की साझेदारी, सुपरस्टार्स ने लायंस को 10 विकेट से रौंदा

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने सोमवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 के 31वें मैच में वेस्ट दिल्ली लायंस को 10 विकेट से रौंदा। सुपरस्टार्स की इस दमदार जीत में सलामी जोड़ी का अहम योगदान रहा।

साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 8 में से 4 मैच अपने नाम कर लिए हैं। यह टीम प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं, 8 में से 4 मैच गंवाने के बाद वेस्ट दिल्ली लायंस छठे स्थान पर है।

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्ट दिल्ली लायंस 19.5 ओवरों में 169 रन पर सिमट गई। इस टीम ने 13 के स्कोर पर अंकित कुमार (11) का विकेट गंवा दिया था, जिसके बाद कृष यादव ने नितीश राणा के साथ दूसरे विकेट के लिए 51 गेंदों में 83 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 96 के स्कोर तक पहुंचा दिया।

कृष 26 गेंदों में 2 चौकों के साथ 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि नितीश राणा ने 33 गेंदों में 6 छक्कों और 4 चौकों के साथ 60 रन की पारी खेली। इनके अलावा, कप्तान आयुष दोसेजा ने 27 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। इस पारी में सिर्फ 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू सके। विपक्षी खेमे से अंशुमन हूडा ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि अंकित डबास और विवेक तिवारी ने 2-2 विकेट चटकाए।

इसके जवाब में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 15.2 ओवरों में बगैर कोई विकेट गंवाए मैच अपने नाम कर लिया। सनत सांगवान और अनमोल शर्मा ने बतौर सलामी बल्लेबाज 92 गेंदों का सामना करते हुए 171 रन की अटूट साझेदारी की।

सनत 54 गेंदो में 10 छक्कों और 6 चौकों के साथ 111 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि अनमोल शर्मा ने 38 गेंदों में 55 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 1 छक्का और 6 चौके शामिल रहे।

सोमवार के पहले मैच में ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने न्यू दिल्ली टाइगर्स को 36 रन से मात देकर जीत का खाता खोला। राइडर्स 7 में से 1 जीत के साथ सातवें पायदान पर है, जबकि टाइगर्स ने 8 में से 7 मैच गंवाए हैं। यह टीम सबसे निचले यानी आठवें स्थान पर है।

--आईएएनएस

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