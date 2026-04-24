Sanju Samson Century : एमआई के खिलाफ शतकीय पारी संजू सैमसन की बेहतरीन पारियों में से एक थी: हरभजन सिंह

मुंबई: आईपीएल 2026 में गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (एमआई) और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की टीमें आमने-सामने थीं। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने बेहतरीन शतक लगाते हुए सीएसके को जीत दिलाई। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने संजू की पारी को उनकी अब तक खेली बेहतरीन पारियों में एक बताया।

जियोहॉटस्टार के गूगल सर्च एआई मोड मैच सेंटर लाइव पर जियोस्टार एक्सपर्ट हरभजन सिंह ने कहा, "संजू सैमसन अपनी गेम जागरूकता की वजह से सबसे अलग दिखे। बहुत सारे खिलाड़ियों में प्रतिभा होती है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि अलग-अलग स्थिति में पारी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने आखिर तक बल्लेबाजी करने की अहमियत को पहचाना, खासकर जब उनके आस-पास युवा टीम हो। अपनी हाफ-सेंचुरी के बाद, उन्होंने गियर बदले, सिंगल्स और डबल्स पर ध्यान लगाया और पक्का किया कि वह आखिर तक क्रीज पर टिके रहें। दूसरे एंड पर विकेट गिरने के साथ, उन्होंने जिम्मेदारी ली और मजबूती से मैच खत्म किया। मेरे लिए, जागरूकता और दृढ़ निश्चय के मामले में यह सबसे बेहतरीन पारियों में से एक थी।"

एमआई के खिलाफ पारी की शुरुआत करने आए सैमसन ने 54 गेंदों पर 10 चौकों और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 101 रन की पारी खेली। सैमसन ने सीजन का दूसरा और आईपीएल करियर का पांचवां शतक लगाया। सैमसन ने इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 56 गेंदों पर 115 रनों की पारी खेली थी।

एमआई के खिलाफ संजू की पारी की बदौलत ही सीएसके 6 विकेट पर 207 रन बना सकी। अकील हुसैन की घातक गेंदबाजी (4 विकेट) के दम पर सीएसके ने एमआई को 19 ओवर में 104 रन पर समेट दिया और मैच 103 रन के बड़े अंतर से जीत लिया। इस जीत के साथ सीएसके अंकतालिका में पांचवें स्थान पर चली गई है।

--आईएएनएस