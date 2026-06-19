श्रीलंका के राष्ट्रपति से मिले आईसीसी अध्यक्ष जय शाह, देश में क्रिकेट के विकास की प्रतिबद्धता को दोहराया

नई दिल्ली, 19 जून (आईसीसी)। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने शुक्रवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की और इस देश के मौजूदा क्रिकेट हालत पर चर्चा की। शाह और राष्ट्रपति के बीच उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए मौके बढ़ाने, निचले क्रम और युवा विकास कार्यक्रम को मजबूत करने और खेल को सामाजिक प्रभाव और आर्थिक विकास के लिए एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करने पर चर्चा हुई।

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जय शाह ने राष्ट्रपति दिसानायके के साथ मुलाकात को एक खास मौका बताया और विश्व क्रिकेट में श्रीलंका के हमेशा से रहने वाले योगदान पर जोर दिया।

शाह ने एक्स पर लिखा, "राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मिलना और श्रीलंका में क्रिकेट की मौजूदा हालत पर चर्चा करना एक खास मौका था। हमारी चर्चा उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए मौके बढ़ाने, ग्रासरूट और युवा विकास कार्यक्रम का समर्थन करने और सामाजिक प्रभाव और आर्थिक विकास के लिए क्रिकेट को माध्यम बनाने पर केंद्रीत रही।"

आईसीसी अध्यक्ष ने आगे लिखा, "हमने इस बात पर भी विचार साझा किया कि श्रीलंका बड़े अंतरराष्ट्रीय इवेंट का आयोजन करने और हमारे खेल के वैश्विक विकास में योगदान देने में क्या रोल निभा रहा है। श्रीलंका क्रिकेट के इतिहास में एक खास जगह रखता है। मैं इस खेल को और मजबूत करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए नए मौके बनाने के लिए सभी के साथ मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा हूं। क्रिकेट के लिए अपना समय और अटूट समर्थन देने के लिए महामहिम का दिल से शुक्रिया।"

आईसीसी अध्यक्ष शाह और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के बीच बैठक देश के क्रिकेट माहौल के लिए एक नाजुक समय पर हो रही है। श्रीलंका क्रिकेट को मैनेज करने के लिए एक अंतरिम कमेटी की नियुक्ति को लेकर आईसीसी के अंदर चिंताएं बढ़ रही हैं।

श्रीलंका के खेल मंत्री सुनील कुमार गमागे ने बोर्ड के मामलों की देखरेख के लिए अप्रैल के आखिर में अंतरिम कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 2025 में चुनी गई कार्यकारी समिति की जगह ली, जिसका नेतृत्व शम्मी सिल्वा कर रहे थे। उनका कार्यकाल अगले साल मई तक था। इस बदलाव ने आईसीसी के अंदर सवाल खड़े कर दिए हैं। माना जा रहा है कि क्रिकेट बोर्ड में सरकार का शामिल होना राष्ट्रीय क्रिकेट संस्थान की आजादी और उसके नियमों के खिलाफ है।

--आईएएनएस

पीएके