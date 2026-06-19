ऑस्ट्रेलिया ने जीती टी20 सीरीज, बांग्लादेश को दूसरे मैच में 7 रन से हराया

चटगांव, 19 जून (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ने चटगांव में शुक्रवार को खेले गए दूसरे टी20 में बांग्लादेश को 7 रन से हराकर सीरीज में 0-2 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। वनडे सीरीज गंवाने के बाद टी20 सीरीज में जीत ऑस्ट्रेलिया के खोए आत्मविश्वास के लिए अहम है। दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को जीत के लिए 197 रन का लक्ष्य दिया था।

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197 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी रही थी। सलामी बल्लेबाजों तंजिद अहमद (30) और सैफ हसन (42) ने पहले विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी कर टीम को शानदार शुरुआत दी थी। परवेज हुसैन इमोन ने 22 गेंदों पर 36 रन और कप्तान तौहिद हृदय ने 22 गेंदों पर 35 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास काफी नहीं रहा। बांग्लादेश 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 189 रन ही बना सकी और 7 रन से मैच हार गई।

ऑस्ट्रेलिया के लिए आरोन हार्डी ने 2, जबकि नाथन एलिस, मैट रेनशॉ, एडम जांपा और जोएल डेविस ने 1-1 विकेट लिए।

इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 196 रन बनाए थे। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे मैट रैनशॉ ने 52 गेंदों पर 5 छक्कों और 4 चौकों की मदद से नाबाद 89 रनों की पारी खेली। इस पारी की बदौलत ही ऑस्ट्रेलिया 196 रन तक पहुंच सकी। इसके अलावा, टिम डेविड ने 26 गेंदों पर 45 और कप्तान मार्श ने 19 गेंदों पर 20 रन बनाए।

बांग्लादेश के लिए नासुम अहमद ने 2, अब्दुल गफ्फार सकलैन, नाहिद राणा, और मुस्तफिजुर रहमान ने 1-1 विकेट लिए।

ऑस्ट्रेलिया ने पहला टी20 4 विकेट से जीता था। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच रविवार को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की कोशिश बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्विप करने की होगी, जबकि बांग्लादेश आखिरी मैच जीतने की कोशिश करेगी।

--आईएएनएस

पीएके