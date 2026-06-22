श्राची रार टाइगर्स ने जीता बंगाल मेंस टी20 लीग का खिताब, फाइनल में सोबिस्को स्मैशर्स मालदा को हराया

कोलकाता, 22 जून (आईएएनएस)। श्राची रार टाइगर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बंगाल टी20 लीग के सीजन 3 का खिताब अपने नाम किया। श्राची टाइगर्स ने बारिश से प्रभावित खिताबी मुकाबले में ईडन गार्डन्स के मैदान पर सोबिस्को स्मैशर्स मालदा को 9 रनों (डकवर्थ लुईस नियम के तहत) से हराया।

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बारिश के कारण मैच को दोनों टीमों के लिए 15 ओवर का कर दिया गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्राची टाइगर्स ने 15 ओवर में 4 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 165 रन लगाए। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शुभम देय बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। वहीं, सुमित महज 2 रन बनाकर आउट हुए। सुमन गुप्ता भी सिर्फ 7 रन ही बना सके। 10 रनों के स्कोर पर 3 विकेट खोकर मुश्किल में दिख रही श्राची टाइगर्स की पारी को कप्तान शाहबाज अहमद और गौरव सिंह चौहान ने संभाला और चौथे विकेट के लिए 144 रनों की अहम साझेदारी निभाई।

शाहबाज ने 46 गेंदों का सामना करते हुए 88 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 191 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 7 चौके और 6 छक्के लगाए। वहीं, गौरव ने 30 गेंदों में 55 रनों की शानदार पारी खेली। गौरव ने अपनी इस पारी में एक चौका और 5 छक्के लगाए। वहीं, रोहित कुमार 3 गेंदों में 9 रन बनाकर नाबाद रहे। गेंदबाजी में सोबिस्को स्मैशर्स की ओर से अखिल ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए।

सोबिस्को स्मैशर्स का चेज शुरू होने से पहले बारिश ने एक बार फिर मैच में खलल डाली और टीम को 9 ओवर में 107 रनों का लक्ष्य दिया गया। हालांकि, सोबिस्को स्मैशर्स की टीम 5 विकेट गंवाकर 97 रन ही बना सकी। टीम की ओर से अभिमन्यु ईश्वरन ने 22 गेंदों का सामना करते हुए सर्वाधिक 38 रन बनाए, जबकि अखिल ने 5 गेंदों में 16 रन बनाए।

गेंदबाजी में श्राची रार टाइगर्स की तरफ से सुखमीत सिंह ने 14 रन देकर 2 विकेट चटकाए। खिताब जीतने वाली श्राची रार टाइगर्स को 50 लाख की इनामी राशि दी गई, जबकि फाइनल तक का सफर तय करने वाली उपविजेता सोबिस्को स्मैशर्स मालदा को 30 लाख रुपये दिए गए।

--आईएएनएस

एसएम/एएस