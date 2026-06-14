श्री चरणी का टी20 विश्व कप में डेब्यू करते हुए शानदार प्रदर्शन, इन दो गेंदबाजों के क्लब में शामिल हुईं

एजबेस्टन, 14 जून (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप 2026 में अपने सफर का आगाज पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार जीत के साथ किया है। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। पाकिस्तान पर भारत की दमदार जीत में टी20 विश्व कप में अपना पहला मैच खेल रहीं बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी का अहम योगदान रहा।

Read More

चरणी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। चरणी ने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 लिए। उनकी इस गेंदबाजी ने पाकिस्तान को 106 रन पर समेटने और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

विश्व कप में डेब्यू करते हुए किसी भारतीय गेंदबाज का यह दूसरा श्रेष्ठ प्रदर्शन है। पूर्व में डायना डेविड ने 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 27 रन देकर 4 विकेट लिए। डी हेमलता ने 2018 में 26 रन देकर 3 विकेट लिए थे।

मैच पर गौर करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए थे। भारत की तरफ से मंधाना ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया। वह 44 गेंदों पर 68 रन बनाकर आउट हुईं। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 35 गेंदों पर 36 रन बनाए। पारी के आखिर में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 17 गेंदों पर 1 छक्का और 5 चौके की मदद से 34 रन की पारी खेली।

171 रन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पाकिस्तान टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली को छोड़कर कोई भी अन्य बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना नहीं कर सकी। मुनीबा ने 35 गेंदों पर 41 रन बनाए। पाकिस्तान की पूरी टीम 17 ओवर में 106 रन पर सिमट गई।

भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा और श्री चरणी ने घातक गेंदबाजी की। दीप्ति ने 4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट लिए। चरणी ने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 लिए। शेफाली वर्मा को 1 विकेट मिला। दीप्ति प्लेयर ऑफ द मैच रहीं।

--आईएएनएस

पीएके