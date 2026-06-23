'स्टोक्स और मैं अच्छे दोस्त हैं', मैकुलम ने अनबन की खबरों को नकारा

नॉटिंघम, 23 जून (आईएएनएस)। इंग्लैंड ट्रेंट ब्रिज में न्यूजीलैंड के खिलाफ निर्णायक तीसरे टेस्ट की तैयारी कर रहा है। टीम के मिडनाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने के कारण ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट से बाहर रहने के बाद स्टोक्स मंगलवार को टीम में लौटे हैं। इस बीच ब्रेंडन मैकुलम ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के साथ अनबन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि वह दोनों अच्छे दोस्त हैं।

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मैकुलम ने उन दावों पर हैरानी जताई जिनमें कहा गया था कि उनके रिश्ते खराब हो गए हैं। सीरीज के निर्णायक मैच से पहले मैकुलम ने पत्रकारों से कहा, "मैंने स्टोक्स से पूछा, 'क्या आपको पता है कि पिछले छह महीनों में हमारे रिश्ते के बारे में ये बातें कहां से आ रही हैं?'" उन्होंने जवाब दिया, "नहीं, मुझे कोई अंदाजा नहीं है।" मैंने उनसे कहा, "जहां तक मेरी बात है, मैं आपको एक अच्छा दोस्त मानता हूं।"

बेन स्टोक्स की टीम में वापसी इंग्लैंड के लिए बेहद अहम है, क्योंकि दूसरे टेस्ट में बुरी तरह हारने के बाद मेजबान टीम ने सीरीज में अपनी बढ़त गंवा दी है। फिलहाल तीन मुकाबलों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है।

स्टोक्स की गैरमौजूदगी में मैकुलम-स्टोक्स की साझेदारी को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं, खासकर तब जब इंग्लैंड के कोच ने दूसरे टेस्ट से पहले कप्तान के लिए चिंता जताई थी। डरहम के हेड कोच रयान कैंपबेल ने बाद में कहा कि स्टोक्स अच्छे मूड में थे, जबकि मुख्य कार्यकारी टिम बॉस्टॉक ने कहा कि वह मैकुलम की बातों से हैरान थे।

अपनी बातों को स्पष्ट करते हुए मैकुलम ने कहा कि स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा, "शुरू में, मैं थोड़ा चिंतित था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि वह बहुत अच्छे दिख रहे हैं और खेलने के लिए तैयार हैं। वह इस मुकाबले के लिए उत्साहित लग रहे हैं और टीम का एक साथ वापस आना अच्छा है।"

मैकुलम ने अपनी साझेदारी की मजबूती पर जोर देते हुए कहा, "बेन (स्टोक्स) के साथ काम करना मेरे लिए सचमुच सौभाग्य की बात रही है। मैं उस समय को खुशी से याद करता हूं, जब हम एक ग्रुप और एक जोड़ी के तौर पर कितने करीब थे। इसके अलावा बाकी चीजें हमारे वश से बाहर हैं। बेन और मैं करीबी दोस्त हैं।"

नॉटिंघम में इंग्लैंड के ट्रेनिंग सेशन में यह जुड़ाव स्पष्ट तौर पर नजर आया। टीम की घोषणा से पहले सेलेक्टर मार्कस नॉर्थ के साथ योजनाओं पर चर्चा करने से पहले स्टोक्स और मैकुलम ने एक-दूसरे को गले लगाया।

मैकुलम ने कहा, "मुझे लगता है कि उसने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने मुझे मैसेज करके पूछा भी था, 'क्या आपने हाइलाइट्स देखीं?' मैंने कहा कि मैंने देखी हैं, और उन्होंने जवाब दिया, 'मैं वापसी कर चुका हूं।'"

इंग्लैंड के लिए तीसरा टेस्ट अहम है। हारने पर न्यूजीलैंड को इंग्लैंड में सीरीज जीतने का एक दुर्लभ मौका मिल जाएगा और इंग्लैंड के रेड-बॉल प्रदर्शन को लेकर चिंताएं और बढ़ जाएंगी, क्योंकि वे अपने पिछले नौ टेस्ट मुकाबलों में से सिर्फ दो ही जीत सके हैं। हालांकि, मैकुलम का मानना ​​है कि मुश्किल समय ही लीडरशिप टीम की असली काबिलियत को सामने लाता है। उन्होंने कहा, "जब हालात आसान हों तो कोई भी नेतृत्व कर सकता है। एक लीडर या लीडरशिप ग्रुप की असली पहचान मुश्किल समय में नेतृत्व करने की उनकी क्षमता से होती है।"

--आईएएनएस

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