'सरकार हमारा सहयोग कर रही', कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली मुक्केबाज अरुंधति चौधरी अपने स्वागत से खुश हैं

जयपुर, 8 अगस्त (आईएएनएस)। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश के लिए मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने कहा है कि राजस्थान सरकार से खिलाड़ियों को काफी सहयोग मिल रहा है, और इसी का परिणाम है कि खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं।

Read More

आईएएनएस से बात करते हुए अरुंधति चौधरी ने कहा, "अगर आप राजस्थान के बाहर दूसरे राज्यों को देखें, तो लोग अक्सर कहते हैं कि राजस्थान के बच्चे खेल में अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार हमारा सहयोग कर रही है, और जिस तरह से हमारे पदक जीतने को पहचानने के लिए इतना बड़ा सेलिब्रेशन आयोजित किया गया है, मुझे बहुत खुशी है। मुझे लगता है कि यह आने वाले एथलीट्स के लिए बहुत प्रेरक होगा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देगा।"

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को अपने कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान अरुंधति चौधरी से उनके घर पर मुलाकात की और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के लिए उन्हें सम्मानित किया। ओम बिरला ने अरुंधति के समर्पण, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की सराहना की। अरुंधति का प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार रहा। उन्होंने महिलाओं की 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।

इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, "अरुंधति की उपलब्धि से न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे कोटा-बूंदी क्षेत्र का मान बढ़ा है। उनकी सफलता युवाओं, खासकर उन बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो खेल और अन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं।"

उन्होंने कहा, "ऐसी उपलब्धियां भारत के युवाओं की क्षमता को दर्शाती हैं। मुझे विश्वास है कि अरुंधति कड़ी मेहनत जारी रखेंगी और अपने खेल करियर में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगी।"

ओम बिरला ने युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और एथलीटों को उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक समर्थन और अवसर प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दृढ़ संकल्प और उपलब्धि की कहानियां युवा पीढ़ी को चुनौतियों से पार पाने और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। बेटियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए।

--आईएएनएस

पीएके