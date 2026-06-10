स्पर्स के साथ बेन डेविस का नया करार, नॉर्थ लंदन में 13वें सीजन के लिए तैयार

लंदन, 10 जून (आईएएनएस)। टोटेनहम हॉटस्पर ने डिफेंडर बेन डेविस के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके साथ नॉर्थ लंदन में डेविस का कार्यकाल बढ़ गया है। वह स्पर्स की जर्सी में अपना 13वां सीजन खेलेंगे।

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वेल्स के 33 वर्षीय खिलाड़ी ने साल 2014 में स्वानसी सिटी से जुड़ने के बाद से टोटेनहम के लिए 363 मैच खेले हैं। वह उस टीम का भी हिस्सा रहे, जिसने यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीता था।

नया करार साइन करने के बाद डेविस ने कहा, "टोटेनहम हॉटस्पर सचमुच घर जैसा लगता है। यह मेरे फुटबॉल सफर का एक बड़ा हिस्सा रहा है। पिछले कुछ महीनों में चोट की वजह से मुश्किल पलों में मैदान पर टीम की मदद न कर पाना मुश्किल रहा है। इसलिए मैंने ड्रेसिंग रूम और ग्रुप के बीच अपनी आवाज उठाकर और हर तरह से योगदान देकर, मैदान के बाहर लड़कों की जितनी हो सके मदद करने की कोशिश की। इस क्लब के लिए मेरे मन में बहुत प्यार है और मैं इसके लिए अपना सब कुछ दे दूंगा।"

डेविस 21 साल की उम्र में अपने बचपन के क्लब स्वानसी सिटी से टोटेनहम आए और जल्द ही टीम के अहम सदस्य बन गए। उन्होंने अपने पहले सीजन में स्पर्स को लीग कप फाइनल तक पहुंचाने में मदद की और उस टीम का बने जिसने 2015/16 और 2016/17 में लगातार प्रीमियर लीग में टॉप-3 में जगह बनाई।

इस खिलाड़ी ने 2018/19 में टोटेनहम के पहले यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल तक के सफर में भी अहम भूमिका निभाई, और उस पूरे कैंपेन में सिर्फ चार मैच नहीं खेले। डेविस ने 2021/22 में अपना एक बेहतरीन सीजन खेला, जिसमें उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं में 43 मैच खेले और टोटेनहम के आखिरी 27 प्रीमियर लीग मैचों में हिस्सा लिया, जिससे क्लब ने चैंपियंस लीग में वापसी की।

टोटेनहम के इतिहास में सिर्फ 29 खिलाड़ियों ने क्लब के लिए 350 या उससे ज्यादा मैच खेले हैं। इतने वर्षों में डेविस ने लीडरशिप की भूमिका भी निभाई है। कई मौकों पर स्पर्स की कप्तानी की है।

लिलीव्हाइट के साथ सबसे यादगार उपलब्धि 2025 में मिली, जब टोटेनहम ने बिलबाओ में यूईएफए यूरोपा लीग जीतकर बड़े ट्रॉफी के लिए अपना लंबा इंतजार खत्म किया। डेविस उस सफल कैंपेन के दौरान दो मुकाबलों को छोड़कर सभी मैच-डे स्क्वाड का हिस्सा थे और यूरोपीय प्रतियोगिताओं में क्लब के लिए सर्वाधिक मैच खेलने वालों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, डेविस वेल्स के लिए एक अहम खिलाड़ी बने हुए हैं। नेशनल टीम के नियमित कप्तान के तौर पर, उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में 100 इंटरनेशनल कैप का माइलस्टोन हासिल किया और यूईएफए यूरो 2016, यूईएफए यूरो 2020 और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में वेल्स का प्रतिनिधित्व किया है।

--आईएएनएस

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