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सैम करन पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड टीम का हिस्सा हो सकते हैं

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 06, 2026, 01:59 PM
सैम करन पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड टीम का हिस्सा हो सकते हैं

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज 19 अगस्त से शुरू हो रही है। इंग्लैंड मेजबान देश है। सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में ऑलराउंडर सैम करन नहीं हैं, लेकिन वह तीसरे टेस्ट में टीम का हिस्सा हो सकते हैं।

ईएसपीएनक्रिकइंफो की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड टीम के चयनकर्ता मार्कस नॉर्थ ने कहा है कि सैम फिटनेस की चिंताओं की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती दो टेस्ट मैचों में टीम का हिस्सा नहीं हैं। बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद उनकी जगह लेने के लिए सैम एक दिलचस्प खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। वह 9 सितंबर को पाकिस्तान के साथ शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट के लिए दावेदारी कर सकते हैं।

नॉर्थ ने कहा, "इस गर्मी में सैम ने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है। उन्हें कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें भी हुईं। उन्होंने 'द हंड्रेड' में भी एक मैच मिस किया है। वह शारीरिक रूप से फिट महसूस नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें पहले दो टेस्ट मैचों शामिल करना गलत होता। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ हमारा बैकरूम स्टाफ और मेडिकल टीम आने वाले हफ्तों में काम करेगी ताकि यह पक्का हो सके कि वो तीसरे टेस्ट में एक विकल्प बन सकें। हम उन्हें बहुत अहमियत देते हैं और भविष्य में एक ऑलराउंडर के तौर पर हमारे लिए एक रोल निभाते हुए देखते हैं।"

उन्होंने कहा कि अगर करन फिट होते तो टीम में जगह बना लेते। वह एक ऑलराउंडर के तौर पर डैन लॉरेंस से आगे खेलने की रेस में होते। सैम करन 6 या 7 नंबर पर बल्लेबाजी करें तो टीम में बेहतर संतुलन हो जाएगा।

बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज सैम करन ने 2018 में 19 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था। अगस्त 2021 में उन्होंने आखिरी टेस्ट खेला था। तीन साल में सैम ने 24 टेस्ट मैचों में 3 अर्धशतक की मदद से 815 रन बनाए और 47 विकेट लिए।

--आईएएनएस

पीएके