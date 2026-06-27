सीएम युमनाम खेमचंद सिंह से भारतीय महिला फुटबॉल टीम की नौ खिलाड़ियों ने की मुलाकात

इंफाल, 27 जून (आईएएनएस)। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की नौ खिलाड़ियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर के फुटबॉलरों की उपलब्धियों के बारे में बताया और राज्य में महिला फुटबॉल को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया।

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बातचीत के दौरान टीम ने मुख्यमंत्री को बताया कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली 23 खिलाड़ियों में से नौ मणिपुर से हैं। गोवा में हुई छठी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन (एसएएफएफ) महिला चैंपियनशिप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहीं नौ मणिपुरी खिलाड़ी हैं: डंगमेई ग्रेस (स्ट्राइकर), इलांगबम पंथोई चानू (गोलकीपर), फंजौबम निर्मला देवी (डिफेंडर), सोरोखाइबम रंजना चानू (डिफेंडर), युमनाम सरिता (डिफेंडर), हेमाम शिल्की देवी (डिफेंडर), नओरेम प्रियंगका देवी (मिडफील्डर), सर्टो लिंडा कॉम (स्ट्राइकर), और तोइजम थोइबिसाना देवी (डिफेंडर)।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि ये सभी नौ मणिपुरी खिलाड़ी एसएएफएफ चैंपियनशिप जीतने वाली टीम की सदस्य हैं। इनमें से कई खिलाड़ियों ने एएफसी महिला एशियाई कप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। भारतीय महिला टीम ने 23 साल में पहली बार इस टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया था। उन्होंने यह भी बताया कि चार मणिपुरी खिलाड़ियों ने चीन में हुए 2023 एशियाई खेलों में भी देश का प्रतिनिधित्व किया था।

खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री से राज्य में महिला फुटबॉल को लगातार समर्थन देने की अपील की और अनुरोध किया कि भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय टीम में मणिपुरी खिलाड़ियों की संख्या कम न हो, क्योंकि कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राज्य के बाहर नौकरी तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने जमीनी स्तर पर विकास को मजबूत करने, युवा खिलाड़ियों को बेहतर मौके देने और राष्ट्रीय टीम के लिए लगातार प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिलते रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए हर साल महिला फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा। मुख्यमंत्री ने देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धियों की सराहना की। साथ ही, उन्होंने खेल को बढ़ावा देने और उभरते हुए फुटबॉल खिलाड़ियों खासकर महिलाओं के लिए बेहतर मौके बनाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। यह काम जमीनी स्तर पर विकास और खेल से जुड़ी सुविधाओं के लिए लगातार सहयोग देकर किया जाएगा।

सीएम ने बताया कि उनसे मिलने आए खिलाड़ियों ने राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में काम कर रहे खिलाड़ियों के करियर में बेहतर मौके सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया, ताकि खेल में उनके योगदान और उपलब्धियों को मान्यता मिल सके।

सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सचिवालय में मणिपुर की उन खिलाड़ियों से मिलकर बहुत खुशी हुई, जो 2026 एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप में भारत की विजेता टीम में थीं। मणिपुर की नौ खिलाड़ी उस 23-सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल थीं, जिसने फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर खिताब जीता।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम