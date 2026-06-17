सीडब्ल्यूजी और ओलंपिक के मद्देनजर अहमदाबाद मेडिसिटी में स्पाइन और स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर बनाने की योजना

गांधीनगर, 17 जून (आईएएनएस)। गुजरात सरकार अहमदाबाद मेडिसिटी में एक वर्ल्ड-क्लास स्पाइन इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर और रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने जा रही है, जिसकी लागत करीब 295 करोड़ रुपए होगी। इस सुविधा से स्पाइन केयर और स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड इलाज, रिहैबिलिटेशन, शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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बुधवार को गांधीनगर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया की अध्यक्षता में हुई एक हाई-लेवल मीटिंग में इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। इस मीटिंग में सरकारी स्पाइन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉ. पीयूष मित्तल, स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अधिकारी और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (पीआईयू) के अधिकारी शामिल हुए।

प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए पानशेरिया ने कहा कि इस इंस्टीट्यूट को गुजरात में स्पाइन से जुड़ी बीमारियों के बढ़ते बोझ को कम करने और राज्य को बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स से जुड़ी भविष्य की हेल्थकेयर जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार करने के मकसद से बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों से गुजरात 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने की कोशिश कर रहा है। यह इंस्टीट्यूट राज्य के एथलीट्स के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होगा कि वर्ल्ड-क्लास मेडिकल और रिहैबिलिटेशन सुविधाएं गुजरात में ही उपलब्ध हों। हमारा मकसद सिर्फ इलाज देना नहीं है, बल्कि गुजरात को स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पाइन केयर का एक ग्लोबल हब बनाना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो।"

मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स में स्पाइन से जुड़ी बीमारियों और स्पोर्ट्स से जुड़ी चोटों की जांच, इलाज और रिहैबिलिटेशन के लिए जरूरी सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। इस इंस्टीट्यूट में जटिल स्पाइन सर्जरी, एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर और एक वर्ल्ड-क्लास रिहैबिलिटेशन सेंटर की सुविधाएं शामिल होंगी।

इस प्रोजेक्ट में मजबूत एकेडमिक और रिसर्च का पहलू भी शामिल होगा। मंत्री के अनुसार, सुपर-स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस कॉम्प्लेक्स में एडवांस्ड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉलेज बनाए जाएंगे। स्पाइन केयर और स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ल्ड-क्लास रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे, जिससे भारत और विदेश के एक्सपर्ट्स को अपना ज्ञान और सेवाएं देने का मौका मिलेगा।

--आईएएनएस

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