सीडब्ल्यूजी 2026: कनाडा का इंडिविजुअल अपैरेटस फाइनल में दबदबा, जिम्नास्टिक्स में 3 गोल्ड जीते

ग्लासगो, 27 जुलाई (आईएएनएस)। ग्लासगो में सोमवार को आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स मुकाबलों के इंडिविजुअल अपैरेटस फाइनल में कनाडा का दबदबा रहा, जिसने कुल पांच गोल्ड मेडल में से तीन अपने नाम किए।

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कनाडा के लिए गोल्ड मेडल जीतने वालों में फेलिक्स डोलसी (मेंस रिंग्स), जॉर्डन कैरोल (पोमेल हॉर्स) और लिया-मोनिका फोंटेन (विमेंस वॉल्ट) शामिल थे। वहीं, सोमवार को अन्य गोल्ड मेडल जीतने वालों में महिलाओं के अनईवन बार्स में केट मैकडोनाल्ड (ऑस्ट्रेलिया) और पुरुषों के फ्लोर इवेंट में ल्यूक व्हाइटहाउस (इंग्लैंड) शामिल रहे।

सोमवार को कनाडा के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन फेलिक्स डोलसी ने मेंस रिंग्स इवेंट में किया। उन्होंने बर्मिंघम 2022 में जीते अपने ब्रॉन्ज मेडल को ग्लासगो 2026 में गोल्ड मेडल में बदल दिया। डोलसी ने 13.766 का स्कोर हासिल कर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के एक रोमांचक दिन का फाइनल टाइटल जीता। विलियम एमार्ड, जिन्होंने क्वालीफाइंग राउंड में सर्वाधिक स्कोर किया था, उन्हें उनके ही कनाडाई टीममेट ने गोल्ड मेडल की दौड़ में पीछे छोड़ दिया। ये दोनों खिलाड़ी गेम्स की शुरुआत में कनाडा की पुरुष टीम के गोल्ड मेडल जीतने वाले सदस्यों में शामिल थे। जेम्स हार्डी ने फ्लोर इवेंट में पोडियम पर जगह बनाने के बाद दिन का अपना दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता।

ऑस्ट्रेलिया की केट मैकडोनाल्ड ने महिलाओं का अनईवन बार्स इवेंट जीता; उनके रूटीन में काफी मुश्किल मूव्स थे और उन्होंने 14.333 का स्कोर किया। कनाडा की एली ब्लैक ने सिल्वर मेडल जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने मेडल्स का सेट पूरा किया – अनईवन बार्स ही एकमात्र ऐसा इवेंट था जिसमें वह पहले मेडल नहीं जीत पाई थीं। वेल्स की एमिली रोपर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता; इससे ठीक दो घंटे पहले उनकी जुड़वां बहन एबिगेल ने वॉल्ट इवेंट में यही मेडल जीता था।

कनाडा के जॉर्डन कैरोल ने 15.000 का शानदार स्कोर करके गोल्ड मेडल जीता और पुरुषों के पोमेल हॉर्स फाइनल में पहला स्थान हासिल किया। मेजबान स्कॉटलैंड के लिए भी यह एक ऐतिहासिक दिन रहा। रूबेन वार्ड ने लगातार दूसरे दिन सिल्वर मेडल जीतकर अपना दूसरा मेडल हासिल किया, जबकि कैमरन लिन ने भी शानदार सिल्वर मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में ऐसा पहली बार हुआ जब पोडियम पर स्कॉटलैंड के दो खिलाड़ी मौजूद थे। फॉन्टेन ने महिलाओं के वॉल्ट इवेंट में गोल्ड जीता।

दिन के पहले विमेंस अपैरेटस इवेंट में कोई हैरानी वाली बात नहीं हुई। 'ऑल-अराउंड' कॉम्पिटिशन में टॉप वॉल्टर रहीं लिया-मोनिका फॉन्टेन ने अपैरेटस पर अपनी महारत दिखाते हुए दो और शानदार वॉल्ट किए और पोडियम पर पहला स्थान हासिल किया। ल्यूक व्हाइटहाउस ने शानदार फ्लोर रूटीन के साथ दोपहर का पहला आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स गोल्ड मेडल जीता। कनाडा के रेने कॉर्नोयर ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि जेम्स हार्डी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।

परिणाम:

मेंस रिंग्स:

1. फेलिक्स डोलसी (कनाडा)

2. विलियम एमार्ड (कनाडा)

3. जेम्स हार्डी (ऑस्ट्रेलिया)

अनइवन बार्स

1. केट मैकडोनाल्ड (ऑस्ट्रेलिया)

2. एली ब्लैक (कनाडा)

3. एमिली रोपर (वेल्स)

पोमेल हॉर्स

1. जॉर्डन कैरोल (कनाडा)

2. रूबेन वार्ड (स्कॉटलैंड)

3. कैमरन लिन (स्कॉटलैंड)

विमेंस वॉल्ट

1. लिया-मोनिका फॉन्टेन (कनाडा)

2. एबिगेल मार्टिन (इंग्लैंड)

3. एबिगेल रोपर (वेल्स)

मेंस फ्लोर

1. ल्यूक व्हाइटहाउस (इंग्लैंड)

2. रेने कॉर्नोयर (कनाडा)

3. जेम्स हार्डी (स्कॉटलैंड)

--आईएएनएस

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