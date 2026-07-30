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सीडब्ल्यूजी 2026: चित्रवेल और थिरुमारन मेंस ट्रिपल जंप के फाइनल पहुंचे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 30, 2026, 02:05 PM
सीडब्ल्यूजी 2026: चित्रवेल और थिरुमारन मेंस ट्रिपल जंप के फाइनल पहुंचे

ग्लासगो, 30 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा थिरुमारन ने गुरुवार को क्वालिफिकेशन राउंड पार करने के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की ट्रिपल जंप के फाइनल में जगह बनाई। फाइनल शनिवार, 1 अगस्त को खेला जाना है।

स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में प्रवीण चित्रवेल (16.41 मीटर) ने दूसरे स्थान हासिल किया। उनका स्कोर ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड से कम था, लेकिन वे मैदान में 12 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में से एक के रूप में आगे बढ़े।

जमैका के जॉर्डन स्कॉट ने 16.56 मीटर के प्रयास के साथ क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि सेल्वा थिरुमारन ने अपने अंतिम प्रयास में 16.26 मीटर की छलांग के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

थिरुमारन के लिए प्रतियोगिता की शुरुआत मुश्किल रही, क्योंकि उन्होंने अपने शुरुआती दो प्रयासों में फाउल किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका अभियान खतरे में था, लेकिन तमिलनाडु के जंपर ने दबाव में शानदार वापसी करते हुए अपने तीसरे और अंतिम प्रयास में 16.26 मीटर की साफ़ जंप लगाई और शीर्ष 12 में जगह बनाई।

चित्रवेल सबसे मजबूत क्वालिफिकेशन प्रदर्शनों में से एक के साथ फाइनल में प्रवेश करेंगे। उनका 16.41 मीटर का स्कोर उन्हें स्कॉट से सिर्फ 15 सेंटीमीटर कम था। क्वालिफिकेशन राउंड का फैसला ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन और कुल प्रदर्शन के आधार पर किया गया, जिसमें शीर्ष 12 एथलीट फाइनल में पहुंचे।

दूसरी ओर, पुरुषों के जैवलिन थ्रो फाइनल में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह क्वालिफ़िकेशन राउंड से आगे बढ़े हैं। चोपड़ा 79.61 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ पांचवें स्थान पर रहे, जबकि रोहित ने 78.37 मीटर के साथ नौवां और यश वीर ने 78.36 मीटर के साथ दसवां स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश पथिरागे 82.84 मीटर के साथ टॉप पर रहे।

दो ट्रिपल जंपर्स और तीन जैवलिन थ्रोअर्स के अपने-अपने फाइनल में पहुंचने के साथ, भारत के पास कॉमनवेल्थ गेम्स के आखिरी दौर में एथलेटिक्स मेडल के लिए चुनौती पेश करने के कई मौके होंगे।

--आईएएनएस

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