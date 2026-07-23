सीडब्ल्यूजी 2026: बॉल्स प्रतियोगिता में पुतुल सोनोवाल ने उलटफर किया, मेंस सिंगल्स में वर्ल्ड चैंपियन को चौंकाया

ग्लासगो, 23 जुलाई (आईएएनएस)। पुतुल सोनोवाल ने गुरुवार को ग्लासगो में बॉल्स प्रतियोगिता में अपने कॉमनवेल्थ गेम्स डेब्यू में बड़ा उलटफेर करते हुए मेंस सिंगल्स सेक्शनल प्ले कैटेगरी में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन और 'वर्ल्ड बॉल्स हॉल ऑफ फेम' में शामिल रयान बेस्टर को हराया।

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सोनोवाल ने शुरुआती प्रतियोगिता के सेक्शन-डी में अपना अभियान शुरू किया। उन्होंने कनाडा के बेस्टर को एक रोमांचक मुकाबले में हराया, जो आखिरी क्षणों तक चला और जिसका फैसला टाई-ब्रेकर में हुआ। सेक्शन-डी के राउंड 1 में मैच 2 का रेगुलर समय 1-1 पर खत्म होने के बाद सोनोवाल ने टाई-ब्रेकर जीता।

दुनिया में 21वें नंबर के खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी ने पहला सेट 5-4 से जीतकर दो बार के कॉमनवेल्थ गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट बेस्टर के खिलाफ बढ़त बनाई, लेकिन कनाडाई खिलाड़ी ने वापसी की और दूसरा सेट 7-3 के स्कोर से जीता।

बेस्टर ने टॉस जीता और टाई-ब्रेक में पहली बार रोल किया। कनाडाई खिलाड़ी बहुत अनुभवी हैं, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड आउटडोर चैंपियनशिप में सिंगल्स और पेयर्स में सात मेडल जीते हैं, जिसमें 2023 संस्करण में सिंगल्स और पेयर्स में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल शामिल है।

हालांकि, मौजूदा एशियन चैंपियन सोनोवाल की शुरुआती कोशिश 'किटी' (लक्ष्य) के करीब पहुंची, जो आखिरकार जीत पक्की करने के लिए काफी साबित हुई। सोनोवाल का अगला मुकाबला शुक्रवार को सेक्शन-डी के मैच में फॉकलैंड आइलैंड्स के सेसिल अलेक्जेंडर से होगा।

जीत के बाद सोनोवाल ने 'आईएएनएस' के साथ बातचीत में कहा, "मेरे लिए वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण था। मैं उनके खिलाफ 2023 में क्वार्टरफाइनल मैच गंवा चुका था। मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्हें शिकस्त दी, जिसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है।मैं ज्यादा दबाव नहीं ले रहा था। मैंने पूल में अपना एक मुश्किल मैच जीत लिया है। अब अगला मैच मलेशिया के साथ है, जो मजबूत टीम है। हमारी कोशिश जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने की है।"

असम पुलिस में कार्यरत पुतुल सोनोवाल ने कहा, "कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला टीम ने गोल्ड और पुरुष टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था, उसके बाद से भारत में लॉन बॉल को बढ़ावा दिया। यहां हम इनडोर इवेंट खेल रहे थे, लेकिन भारत में हमने आउटडोर अभ्यास किया है। मैं आशा करता हूं कि भारत में और अधिक इनडोर लॉन बॉल ग्राउंड तैयार किए जाएं।"

--आईएएनएस

आरएसजी