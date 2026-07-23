भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज का संभावित शेड्यूल सामने आया, अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे मुकाबले

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर में 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है। यह पहला मौका होगा, जब अफगानिस्तान टी20 में भारत की मेजबानी भारत में ही करेगी। इस सीरीज की संभावित शेड्यूल सामने आई है।
क्रिकइन्फो के मुताबिक, भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज अरुण जेटली स्टेडियम में 13, 15 और 17 सितंबर को हो सकती है। मैचों की तारीखों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
यह पहला मौका है, जब कोई टीम भारतीय जमीन पर भारत की मेजबानी करेगी। अफगानिस्तान कुछ समय से भारत में ही अपने घरेलू मैच खेल रहा है। अफगानिस्तान ने अपने घरेलू मैच लखनऊ, देहरादून और ग्रेटर नोएडा में खेले हैं, लेकिन इन मैचों में कोई मैच भारत के खिलाफ नहीं था।
भारत-अफगानिस्तान टी20, श्रीलंका टेस्ट दौरा, और एशियाई खेलों के बीच यह तय किया गया है। एशियाई खेल सितंबर में जापान में होंगे। बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट 27 अगस्त को खत्म होने वाला है, जबकि एशियाई खेल 24 सितंबर से होंगे।
अफगानिस्तान और भारत ने जून में एक टेस्ट और तीन वनडे मैच खेले थे। अफगानिस्तान के लिए यह विदेशी दौरा था। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में खेले गए टेस्ट को तीसरे दिन ही एक पारी और 300 रनों से जीता और फिर वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम की।
भारतीय टीम का टी20 विश्व कप 2026 में चैंपियन बनने के बाद इस फॉर्मेट में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ पहली बार टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। आयरलैंड ने भारत को अपने घर में 2-0 से हराया था। इसके बाद इंग्लैंड ने भारत को अपने घर में 5 टी20 मैचों की सीरीज में 4-0 से हराया। इन दो सीरीज में एक भी मैच जीतने में असफल रही भारतीय टीम के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज बेहद अहम है। बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर इस सीरीज में जीत दर्ज करना चाहेंगे।
--आईएएनएस
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