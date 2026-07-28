सीडब्ल्यूजी 2026: बॉक्सर प्रीति ने भारत के लिए मेडल पक्का किया, महिलाओं के 54 किग्रा सेमीफाइनल में पहुंचीं

ग्लासगो, 28 जुलाई (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बॉक्सर प्रीति ने मंगलवार को ग्लासगो में नॉर्दर्न आयरलैंड की निकोल क्लाइड के खिलाफ एकतरफा जीत हासिल करते हुए महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल में जगह बनाई ली है। इसी के साथ भारत के लिए कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया।

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भारतीय बॉक्सर ने एसईसी हॉल 5 में खेले गए क्वार्टरफाइनल के प्रत्येक राउंड में क्लाइड को पीछे छोड़ते हुए प्वाइंट्स के आधार पर 5-0 से शानदार जीत दर्ज की। प्रीति ने मुकाबले की शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। उन्होंने अपनी बेहतर स्पीड, सटीकता और रिंग पर कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रतिद्वंद्वी को बैकफुट पर रखा। उन्होंने सभी पांच जजों के स्कोरकार्ड पर तीनों राउंड जीते, जिससे नतीजे को लेकर कोई शक नहीं रहा।

स्कोरबोर्ड में उनका दबदबा स्पष्ट तौर पर नजर आया; जजों ने भारतीय बॉक्सर के पक्ष में 30-25, 30-26 और 30-27 जैसे स्कोर दिए। मुकाबले के दौरान क्लाइड तीन बार नॉकडाउन भी हुईं।

यह जीत 'राउंड ऑफ 16' में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद मिली है, जहां मलावी की म्टेंजे के खिलाफ दूसरे राउंड में रेफरी द्वारा मुकाबला रोकने के बाद प्रीति आगे बढ़ी थीं। इस जीत के साथ, प्रीति 31 जुलाई को होने वाले सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं, जहां वह गोल्ड मेडल मुकाबले में जगह बनाने के लिए लड़ेंगी। चूंकि, कॉमनवेल्थ गेम्स बॉक्सिंग में सेमीफाइनल हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, इसलिए भारतीय बॉक्सर ने पोडियम पर अपनी जगह पक्की कर ली है।

इससे पहले सोमवार को, भारत के अंकुश ने पुरुषों के 80 किग्रा बॉक्सिंग क्वार्टरफाइनल में सर्वसम्मत जीत के साथ जगह बनाई और कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल से बस एक जीत दूर रह गए, जबकि उनके साथी सचिन ने भी शानदार जीत के साथ पुरुषों के 60 किग्रा इवेंट के अंतिम आठ में अपनी जगह पक्की की।

वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में सिल्वर मेडल जीतने वाले अंकुश ने सोमवार को 'राउंड ऑफ 16' में एंटीगुआ और बारबुडा के जलान को प्वाइंट्स के आधार पर 5-0 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय बॉक्सर ने शुरू से आखिर तक मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा, तीनों राउंड जीते और सभी पांच जजों से पूरे 10-10 स्कोर हासिल किए, जिससे उन्हें एक बड़ी जीत मिली। इस जीत के साथ अंकुश क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इससे पहले, सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को 4-1 के स्प्लिट फैसले से हराकर पुरुषों के 60 किग्रा इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी।

--आईएएनएस

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